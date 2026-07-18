خداحافظی خبرساز با پیراهن طلایی
ستاره ملیپوش سپاهان در دسترس تراکتور و پرسپولیس
مهدی محبی پس از دومین مقطع حضورش در سپاهان، با انتشار پیامی از این باشگاه خداحافظی کرد تا جدایی او از جمع طلاییپوشان قطعی شود.
به گزارش ایلنا، محبی که در لیگ بیستوچهارم با درخشش در سپاهان به تیم ملی رسید، پس از انتقال به کلباء امارات و تجربهای ناموفق، در نیمفصل بار دیگر به اصفهان بازگشت. سپاهان ابتدا به دنبال دائمیکردن قرارداد این وینگر بود، اما هزینه بالای انتقال باعث شد همکاری طرفین ادامه پیدا نکند.
او در بازگشت شروع امیدوارکنندهای داشت و مقابل خیبر خرمآباد نیز گلزنی کرد، اما نتوانست نمایشهای درخشان فصل گذشته را تکرار کند.
محبی در پیام خداحافظی خود نوشت: «از باشگاه بزرگ سپاهان بابت فرصتی که در اختیارم قرار داد، از کادر فنی، همتیمیها و هواداران عزیز تشکر میکنم. حضور در این باشگاه بزرگ تجربهای ارزشمند برای من بود و خاطرات خوبی از آن با خود میبرم.»
در روزهای اخیر نام پرسپولیس و تراکتور به عنوان مشتریان این وینگر ملیپوش مطرح شده و حالا باید دید مقصد بعدی او کدام تیم خواهد بود.