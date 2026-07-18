خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب رسمی فرانسه و انگلیس برای دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد

ترکیب رسمی فرانسه و انگلیس برای دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد
کد خبر : 1815150
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربیان تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس، دیدیه دشان و توماس توخل، ترکیب اصلی خود را برای دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه هارد راک میامی اعلام کردند؛ دیداری که آخرین فرصت دو تیم برای پایان دادن به رقابت‌ها با کسب مدال برنز است.

به گزارش ایلنا، ترکیب رسمی دو تیم ملی فرانسه و انگلیس برای دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد و دو تیم با ترکیبی متفاوت نسبت به دیدارهای نیمه‌نهایی پا به میدان می‌گذارند. این مسابقه از ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار می‌شود.

ترکیب رسمی فرانسه: مایک مانیان، تئو هرناندز، ابراهیما کوناته، ماکسنس لاکروا، مالو گوستو، انگولو کانته، وارن زئیر امری، رایان چرکی، مارکوس تورام، کیلیان امباپه و مگنس اکلیوش. 

ترکیب رسمی انگلیس: جردن پیکفورد، نیکو اورایلی، دن برن، مارک گهی، جرل کوانساه، مورگان راجرز، جود بلینگهام، الیوت اندرسون، بوکایو ساکا، مارکوس رشفورد و هری کین.

دیدیه دشان در آخرین مسابقه خود روی نیمکت فرانسه همچنان به کیلیان امباپه در خط حمله اعتماد کرده و توماس توخل نیز با حضور هری کین، جود بلینگهام و بوکایو ساکا به دنبال کسب عنوان سوم جهان است. این مسابقه علاوه بر تعیین تیم سوم جام، در رقابت آقای گلی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ جایی که امباپه و کین همچنان شانس افزایش تعداد گل‌های خود را دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل