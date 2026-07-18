به گزارش ایلنا، ترکیب رسمی دو تیم ملی فرانسه و انگلیس برای دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد و دو تیم با ترکیبی متفاوت نسبت به دیدارهای نیمه‌نهایی پا به میدان می‌گذارند. این مسابقه از ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار می‌شود.

ترکیب رسمی فرانسه: مایک مانیان، تئو هرناندز، ابراهیما کوناته، ماکسنس لاکروا، مالو گوستو، انگولو کانته، وارن زئیر امری، رایان چرکی، مارکوس تورام، کیلیان امباپه و مگنس اکلیوش.

ترکیب رسمی انگلیس: جردن پیکفورد، نیکو اورایلی، دن برن، مارک گهی، جرل کوانساه، مورگان راجرز، جود بلینگهام، الیوت اندرسون، بوکایو ساکا، مارکوس رشفورد و هری کین.

دیدیه دشان در آخرین مسابقه خود روی نیمکت فرانسه همچنان به کیلیان امباپه در خط حمله اعتماد کرده و توماس توخل نیز با حضور هری کین، جود بلینگهام و بوکایو ساکا به دنبال کسب عنوان سوم جهان است. این مسابقه علاوه بر تعیین تیم سوم جام، در رقابت آقای گلی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ جایی که امباپه و کین همچنان شانس افزایش تعداد گل‌های خود را دارند.

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