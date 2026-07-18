پیام باشگاه تراکتور پس از خداحافظی عباسزاده از فوتبال (عکس)
باشگاه تراکتور با انتشار پیامی از محمد عباسزاده، مهاجم باسابقه فوتبال ایران، پس از اعلام خداحافظی رسمی او از دنیای فوتبال تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، محمد عباسزاده پس از انجام آخرین بازی خود با پیراهن نساجی مقابل آریو اسلامشهر، به صورت رسمی به دوران بازیگریاش پایان داد.
این مهاجم ۳۶ ساله که در ماههای اخیر به دلیل ابتلا به بیماری قلبی و با توصیه پزشکان امکان ادامه فعالیت حرفهای را نداشت، پس از پایان مسابقه با بوسیدن چهار گوشه زمین و در میان تشویق هواداران نساجی، از مستطیل سبز خداحافظی کرد.
در پی این اتفاق، باشگاه تراکتور نیز با انتشار تصویری از عباسزاده در لباس این تیم، از سالهای حضور و تلاش او در جمع سرخپوشان تبریزی قدردانی کرد.
تراکتور در پیامی که به همین مناسبت منتشر کرده، از زحمات و تعهد این مهاجم در دوران حضورش در این باشگاه تقدیر و برای او در ادامه مسیر زندگی آرزوی سلامتی و موفقیت کرده است.
«بازی به پایان میرسد، اما میراث ماندگار است. سپاس محمد عباسزاده؛ برای تمام گلها، تعصب و خاطراتی که با پیراهن تراکتور ساختی.»
عباسزاده در سالهای حضورش در تراکتور یکی از مهرههای کلیدی خط حمله این تیم به شمار میرفت و با گلهای سرنوشتساز و عملکرد مؤثر، جایگاه ویژهای میان هواداران سرخپوش تبریزی پیدا کرد.
این مهاجم باتجربه در طول دوران حرفهای خود پیراهن تیمهای نساجی، پرسپولیس، سایپا، فولاد، تراکتور و ذوبآهن را بر تن کرد و با عبور از مرز ۱۰۰ گل، نام خود را در فهرست گلزنان شاخص فوتبال ایران ثبت کرد.
عباسزاده در دوران حضورش در تراکتور نیز آمار قابل توجهی از خود بر جای گذاشت و با به ثمر رساندن ۴۲ گل در رقابتهای لیگ برتر، به یکی از موفقترین مهاجمان تاریخ این باشگاه تبدیل شد.