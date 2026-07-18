خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمس‌آذر با محبی وارد مذاکره شد

شمس‌آذر با محبی وارد مذاکره شد
کد خبر : 1815119
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که شمس‌آذر برای حفظ مهره‌های کلیدی خود تلاش می‌کند، آینده صائب محبی هنوز مشخص نیست و مذاکرات این بازیکن با چند باشگاه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا،  در شرایطی که شمس‌آذر قزوین فعالیت خود را برای حفظ مهره‌های کلیدی ادامه می‌دهد، آینده صائب محبی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مذاکرات این مدافع با چند باشگاه، تصمیم‌گیری نهایی را به روزهای آینده موکول کرده است.

پس از جدایی علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده و همچنین داریوش شجاعیان، مدیران شمس‌آذر قزوین تلاش خود را برای حفظ دیگر بازیکنان تأثیرگذار تیم آغاز کرده‌اند و در این میان، وضعیت صائب محبی همچنان نامشخص است.

محبی که فصل گذشته عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت و با به ثمر رساندن دو گل و ارسال دو پاس گل، دروازه استقلال و پرسپولیس را نیز باز کرد، یکی از بازیکنان مورد توجه بازار نقل‌وانتقالات محسوب می‌شود.

در حالی که در ابتدا جدایی این مدافع از شمس‌آذر قطعی به نظر می‌رسید، پیشنهاد باشگاه برای تمدید قرارداد باعث ازسرگیری مذاکرات شده است. با این حال، این بازیکن همزمان با چند باشگاه دیگر نیز در حال مذاکره است و احتمال ادامه حضورش در تیمی جدید وجود دارد.

مدیران شمس‌آذر امیدوارند با تکیه بر سابقه حضور محبی در این باشگاه و تعلق خاطر او به شهر قزوین، رضایت این بازیکن را برای تمدید قرارداد جلب کنند.

شمس‌آذر که فصل گذشته در رتبه چهاردهم لیگ برتر قرار گرفت، در آستانه فصل جدید با چالش حفظ مهره‌های اصلی خود روبه‌رو است و تعیین تکلیف صائب محبی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی این باشگاه به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل