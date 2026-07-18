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خانواده پشت شهریار‌ فوتبال ایران

اولین واکنش دایی به توهین علیرضا بیرانوند

اولین واکنش دایی به توهین علیرضا بیرانوند
کد خبر : 1815092
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خانواده علی دایی با انتشار متنی در فضای مجازی به حواشی اخیر و اظهارات علیرضا بیرانوند واکنش نشان دادند و با دفاع از جایگاه اسطوره فوتبال ایران، تأکید کردند که نام و اعتبار شهریار فوتبال ایران با چنین حاشیه‌هایی خدشه‌دار نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، پس از اظهارات جنجالی علیرضا بیرانوند درباره علی دایی، صفحه منتسب به خانواده شهریار فوتبال ایران با انتشار پیامی مفصل، از جایگاه و شخصیت اسطوره فوتبال کشور دفاع کرد.

محمد دایی، دستیار سال‌های گذشته علی دایی، در واکنش به سخنان علیرضا بیرانوند در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

«بعضی نام‌ها را نمی‌توان با حرف، استوری، طعنه و توهین کوچک کرد. وقتی بزرگی از سمت خدا و مردم باشد، با سنگ پراکنی و حرف‌های واهی تخریب نمی‌شود. تاریخ خودش گواه است چه فردی برای سربلندی این مردم و ایران تلاش کرده و جنگیده و پرونده‌ی هر فردی مشخص است.
بزرگی سراسر به گفتار نیست
دوصد گفته چون نیم کردار نیست

علی دایی یک نام نیست، بخشی از تاریخ فوتبال ایران است و فوتبال جهان او را با افتخاراتش می‌شناسد. قله‌ها را نمی‌توان با سنگ پراکنی پایین آورد، بلکه فقط جایگاه سنگ‌انداز را نشان می‌دهد.

شما که با تعریف و تمجید و ساخت مجسمه و حتی نوشتن از دیگران در تلاش برای ابقای جایگاه خود هستی از وارسته بودن سخن مگو.

شجاعت آن است که آدم‌ها حرف‌شان را خودشان بزنند، نه اینکه شما را واسطه و وسیله و ابزار کنند تا موضوعات سفارشی و واهی را به زبان بیاوری. که هر ابزاری تاریخ انقضا و زمان استفاده دارد.

کنار مردم بودن و معترض به حق مردم بودن راه و روش بسیار دارد که اگر تاریخ بخوانیم، می‌توانیم متوجه این گوناگونی روش‌های وطن پرستی و مردم دوستی بشویم…

تایید وطن پرستی و مردم دوستی علی دایی هم از جانب شما نه اهمیتی ندارد و نه میزان و مقیاسی محسوب می‌شود. شما که خود سمت درست مردم نبودین و فقط انتظار تایید و تشویق و تحسین دارین و توانایی شنیدن کوچک‌ترین انتقادی را ندارین، و هر آنکه منتقد به عملکرد این تیم شود، آیا وطن فروش می‌شود؟!

در کدام جلسات آنالیز فوتبال را اینگونه به شما آموختند؟!

عیار وطن پرستی و مردم دوستی علی دایی توسط مردم تایید شده و این یک اتفاق قلبی است، نه چون شما باب میل و سلیقه عده‌ای قلیل که بیشتر عوام فریبی است. رانت، واژه بیگانه‌ای برای علی دایی است که به لطف خدا و همت خود و حمایت مردم و مهر خانواده از دیار مادری و آذری زبان به بلندترین نقطه فوتبال ایران و دنیا رسید. رانت، مناسب آنان است که برای بودن و ماندن در این فوتبال دست به هر کاری می‌زنند و بنده پول و قدرت‌اند و دنبال تخریب انسان‌های بزرگ می‌گردند.

در خاتمه عروسک خیمه شب بازی دیگران بودن هنر نیست، چون اگر آنها به حرف‌هایشان اطمینان داشتند، خودشان زبان بازمی‌کردند.»

اولین واکنش دایی به توهین علیرضا بیرانوند

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