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هشتمین طلای تاریخی نوجوانان والیبال

هشتمین طلای تاریخی نوجوانان والیبال
کد خبر : 1815073
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تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران با شکست ژاپن در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، پس از ۱۲ سال بار دیگر بر بام قاره ایستاد و هشتمین عنوان قهرمانی خود را در این رده سنی به دست آورد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسران آسیا ۲۰۲۶ که از ۲۱ تیرماه به میزبانی شهر هایکو چین آغاز شده بود، امروز (شنبه ۲۷ تیرماه) با قهرمانی مقتدرانه تیم ملی ایران به پایان رسید.

ملی‌پوشان نوجوان ایران در دیدار فینال از ساعت ۱۵:۳۰ برابر ژاپن، یکی از مدعیان اصلی مسابقات، به میدان رفتند و با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسیدند تا جام قهرمانی را بالای سر ببرند.

شاگردان عبدالرضا علیزاده ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ واگذار کردند، اما در ادامه با نمایشی برتر سه ست متوالی را با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ... به سود خود پایان دادند و پس از ۱۲ سال انتظار، هشتمین قهرمانی تاریخ والیبال نوجوانان ایران در آسیا را جشن گرفتند.

ترکیب تیم ملی ایران در این رقابت‌ها را کامیاب عبداللهی‌فر، نیما پیری، سجاد اسدی، امیرمحمد همتی، امیررضا حسین‌زاده، امیرعلی شمس، علی شیخ‌زاده، آرش قهرمانی، ابوالفضل پاشا امیری، علیرضا ولایی، بنیامین الفت، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری‌صفت و آیدین چودار تشکیل می‌دادند.

همچنین کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده به عنوان سرمربی، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی در کادر مربیان، توحید اصغری به عنوان بدنساز، علی برگ‌شادی به عنوان آنالیزور، جواد پرویز به عنوان فیزیوتراپ و مهدی فتحی به عنوان ماساژور تیم ملی را در این مسابقات همراهی کردند.

والیبال نوجوانان ایران از سال ۲۰۰۱ تاکنون در تمامی دوره‌های مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته و در ۱۳ دوره حضور خود، موفق به کسب هشت عنوان قهرمانی، سه نایب‌قهرمانی و یک مدال برنز شده است تا همچنان پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها باشد.

ژاپن با سه مدال طلا، چهار نقره و دو برنز نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده ایران در جدول افتخارات این مسابقات محسوب می‌شود، اما فاصله دو تیم به اندازه‌ای است که برتری تاریخی ایران همچنان حفظ شده است.

تنها ناکامی تیم ملی نوجوانان ایران در این رقابت‌ها به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که این تیم در جایگاه چهارم ایستاد و از کسب مدال بازماند.

قهرمانی در آسیا، هشتمین مدال بین‌المللی والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ نیز محسوب می‌شود؛ آماری که نشان می‌دهد والیبال ایران در ۱۲۰ روز ابتدایی سال به طور میانگین هر ۱۵ روز یک مدال بین‌المللی برای ورزش کشور به ارمغان آورده است.

مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶، مدال‌های نقره و برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیای مرکزی، مدال نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا، مدال طلای قهرمانی زنان آسیای مرکزی، مدال طلای تور آزاد آسیایی یون‌یانگ، مدال نقره تور فیوچرز هانگژو و مدال طلای قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا، افتخارات بین‌المللی والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ را تشکیل می‌دهند.

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