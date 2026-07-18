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بعد از تمدید قرارداد؛

سیدحسین حسینی با شماره یک به میدان برمی‌گردد

سیدحسین حسینی با شماره یک به میدان برمی‌گردد
کد خبر : 1814990
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سیدحسین حسینی پس از تمدید قرارداد با سپاهان، تمرینات پیش‌فصل را با انگیزه‌ای مضاعف دنبال می‌کند. دروازه‌بان ملی‌پوش طلایی‌پوشان با بازپس‌گیری پیراهن شماره یک، خود را برای حضور در لیگ بیست‌وششم آماده کرده است.

به گزارش ایلنا،  سیدحسین حسینی که به‌تازگی قرارداد خود را تا سال ۱۴۰۷ با باشگاه سپاهان تمدید کرده است، با نظر محرم نویدکیا همچنان دروازه‌بان نخست طلایی‌پوشان خواهد بود و فصل جدید لیگ برتر را نیز از همین جایگاه آغاز می‌کند.

این دروازه‌بان ملی‌پوش پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به تمرینات سپاهان بازگشته و همراه سایر بازیکنان، برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌فصل را پشت سر می‌گذارد. حسینی که در جام جهانی به‌عنوان دروازه‌بان دوم تیم ملی ایران حضور داشت، با آمادگی مطلوب در تمرینات حاضر شده و امیدوار است فصل موفق دیگری را با سپاهان تجربه کند.

حسینی تابستان گذشته در واپسین روزهای نقل‌وانتقالات از استقلال به سپاهان پیوست؛ انتقالی که در شرایطی انجام شد که پیراهن شماره یک این تیم پیش‌تر به محمدرضا اخباری واگذار شده بود. به همین دلیل او در نخستین فصل حضورش در اصفهان، بار دیگر شماره ۲۱ را که پیش‌تر در دوران جوانی با استقلال و ملوان بر تن کرده بود، انتخاب کرد.

با آغاز تمرینات فصل جدید اما شرایط تغییر کرده است. سیدحسین حسینی این بار پیراهن شماره یک سپاهان را در اختیار گرفته و قرار است با شماره همیشگی خود در رقابت‌های لیگ بیست‌وششم به میدان برود؛ موضوعی که جایگاه او به‌عنوان دروازه‌بان اصلی طلایی‌پوشان را نیز بیش از پیش نشان می‌دهد.

دروازه‌بان باتجربه سپاهان طی روزهای اخیر از نظر بدنی شرایط مطلوبی داشته و با انگیزه بالا تمرینات را دنبال می‌کند تا نقش مؤثری در اهداف این تیم برای فصل پیش‌رو ایفا کند.

 

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