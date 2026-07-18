خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرافات عجیب آقای رئیس‌جمهور

چرا مایلی فینال جام جهانی را از خانه تماشا می‌کند؟

چرا مایلی فینال جام جهانی را از خانه تماشا می‌کند؟
کد خبر : 1814984
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آرژانتین، اعلام کرد که به دلیل خرافات شدید فوتبالی و برای تکرار زنجیره پیروزی‌های آلبی‌سلسته، برای تماشای دیدار فینال جام جهانی مقابل اسپانیا به ورزشگاه مت‌لایف نیویورک سفر نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در تصمیمی غیرمنتظره ترجیح داد تا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین کشورش و اسپانیا در نیویورک حضور پیدا نکند. در شرایطی که مقامات سیاسی جهان و شخصیت‌های بلندپایه فیفا خود را برای پر کردن صندلی‌های ورزشگاه آماده می‌کنند، مایلی تصمیم گرفت در بوئنوس آیرس بماند تا از یک روتین و عادت خاص محافظت کند. این رهبر ۵۵ ساله از پرواز به ایالات متحده خودداری کرد تا از بدشانسی آوردن و شکستن زنجیره پیروزی‌های آلبی‌سلسته جلوگیری کند؛ چرا که او شاهد پیروزی تیمش در تمامی هفت مسابقه قبلی آن‌ها در طول این تورنمنت بوده است.

چرا مایلی فینال جام جهانی را از خانه تماشا می‌کند؟

داستان کاپشنی که نباید از تن خارج شود

این سیاستمدار خرافات بسیار شدیدی دارد. رئیس دولت آرژانتین علاوه بر اصرار بر قرنطینه کردن خود در اقامتگاه رسمی‌اش، فاش کرد که در جریان تمام مسابقات دقیقاً همان کاپشن همیشگی را به تن داشته است؛ به جز چند دقیقه تلخ و پشیمان‌کننده در دیدار مقابل سوئیس که آلبی‌سلسته گل مساوی را دریافت کرد و بازی ۱-۱ شد، هرچند در نهایت موفق شدند در وقت‌های اضافه پیروزی ۳-۱ را از آن خود کنند.

مایلی در گفت‌وگو با ایستگاه رادیویی محلی ال اوبسروادور با قاطعیت تاکید کرد: «به هیچ وجه؛ من به تماشای تمام مسابقات از اولیووس (اقامتگاه ریاست‌جمهوری) ادامه خواهم داد. از آنجا که هوا سرد است و من سیستم گرمایشی را روشن نمی‌کنم، کاپشنی با رنگ‌های یک شرکت نفتی به تن می‌کنم. روز بازی با سوئیس، احساس گرمای شدیدی کردم. آن را درآوردم و ما بلافاصله گل خوردیم. دوباره آن را پوشیدم و از آن زمان دیگر هرگز آن را از تنم خارج نکرده‌ام.»

چرا مایلی فینال جام جهانی را از خانه تماشا می‌کند؟

تاریخچه سیاسی بدشانسی و سنت انزوا در بوئنوس آیرس

اضطراب عمیق مایلی در مورد این طلسم، با تاریخچه طولانی رؤسای جمهور آرژانتین همخوانی دارد که برای فرار از برچسب بدشانسی یا همان «موفا» (mufa)، از حضور در مسابقات حیاتی و سرنوشت‌ساز دوری می‌کردند. این سنت ملی به دوران ریاست‌جمهوری کارلوس منم در جریان جام جهانی ۱۹۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که حضور او در رختکن تیم، پیش‌درآمدی بر شکست تحقیرآمیز آرژانتین در روز افتتاحیه مقابل کامرون شد. از آن لحظه تاریک به بعد، هیچ‌یک از رؤسای جمهور مستقر آرژانتین جرئت نکرده‌اند پا به ورزشگاهی بگذارند که میزبان یک مسابقه سرنوشت‌ساز برای تیم ملی کشورشان است.

چرا مایلی فینال جام جهانی را از خانه تماشا می‌کند؟

نبرد بزرگ نیویورک؛ تقابل نوار پیروزی‌های حماسی

آرژانتین در شرایطی گام به فینال بزرگ برابر اسپانیا می‌گذارد که از رکورد شگفت‌انگیز ۱۴ پیروزی متوالی در تمامی رقابت‌ها بهره می‌برد. با این حال، مدافعان عنوان قهرمانی جهان با آزمون سختی در برابر تیم هجومی و سرسخت لاروخا مواجه هستند که خود در ۱۷ بازی اخیرش شکست‌ناپذیر بوده است.

لیونل مسی که با به ثمر رساندن هشت گل، در کنار کیلیان امباپه در صدر جدول گلزنان این تورنمنت قرار دارد، باید برای حفظ تاج و تخت قهرمانی، خط دفاعی مستحکم اسپانیا را بدون حمایت مستقیم رئیس‌جمهورش در استادیوم تسلیم کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل