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تصمیم بزرگ فولاد در نقل‌وانتقالات؛ قید بازیکنان خارجی زده شد

تصمیم بزرگ فولاد در نقل‌وانتقالات؛ قید بازیکنان خارجی زده شد
کد خبر : 1814953
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باشگاه فولاد خوزستان در آستانه فصل جدید لیگ برتر تصمیم گرفته با تکیه بر بازیکنان ایرانی وارد مسابقات شود. مدیرعامل این باشگاه ضمن تأیید جدایی دو بازیکن خارجی فصل گذشته، از کنار گذاشتن برنامه جذب لژیونرها برای فصل پیش‌رو خبر داد.

به گزارش ایلنا،  فولاد خوزستان سیاست متفاوتی را در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی در پیش گرفته و قصد دارد فصل جدید را بدون استفاده از بازیکنان خارجی آغاز کند. هوشنگ گرشاسبی، مدیرعامل این باشگاه، در حاشیه دیدار تدارکاتی فولاد مقابل خیبر خرم‌آباد اعلام کرد با توجه به شرایط موجود و دغدغه‌های مربوط به قرارداد بازیکنان خارجی، این باشگاه فعلاً برنامه‌ای برای جذب لژیونر ندارد.

گرشاسبی همچنین پایان همکاری فولاد با دو بازیکن خارجی فصل گذشته را تأیید کرد. بر این اساس، متئوس کاستا و گوستاوو بلانکو از جمع شاگردان حمید مطهری جدا شده‌اند و دیگر در فهرست این تیم حضور نخواهند داشت.

متئوس کاستا که در نیم‌فصل گذشته از مس رفسنجان به فولاد پیوسته بود، به دلیل مصدومیت نتوانست حتی یک بازی رسمی برای سرخ‌پوشان اهوازی انجام دهد و در نهایت بدون ثبت دقیقه‌ای حضور در مسابقات، از این تیم جدا شد.

در سوی دیگر، گوستاوو بلانکو پس از جدایی از استقلال راهی فولاد شد و طی ۳۴ مسابقه برای این تیم به میدان رفت. این مهاجم آرژانتینی در مدت حضورش موفق به ثبت سه گل و دو پاس گل شد، اما عملکرد او نتوانست انتظارات کادر فنی را برآورده کند و در نهایت از برنامه‌های فصل آینده فولاد کنار گذاشته شد.

با جدایی این دو بازیکن، فولاد در حال حاضر تمامی ظرفیت فهرست خود را به بازیکنان ایرانی اختصاص داده است. مدیرعامل باشگاه نیز تأکید کرده در صورت باز شدن باب مذاکره با بازیکنان خارجی، قراردادها باید شامل بندهای ویژه‌ای درباره شرایط اضطراری و نحوه فسخ احتمالی باشند.

فولاد تاکنون فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را با جذب بازیکنان داخلی دنبال کرده و نفراتی همچون میلاد سرلک، امید حامدی‌فر، آرمان اکوان، میلاد بدرقه و مهرداد محمدی را به خدمت گرفته است؛ رویکردی که نشان می‌دهد این باشگاه برای فصل جدید، تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از بازیکنان ایرانی دارد.

 

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