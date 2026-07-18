شهریار مغانلو رسماً تراکتوری شد (عکس)
باشگاه تراکتور با انتشار اطلاعیهای رسمی از جذب شهریار مغانلو خبر داد. مهاجم ملیپوش فوتبال ایران با امضای قرارداد، به جمع شاگردان رسول ربیعی اضافه شد تا یکی از مهمترین انتقالهای تابستانی لیگ برتر را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، شهریار مغانلو پس از توافق نهایی با مدیران این باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد و رسماً به جمع سرخپوشان تبریزی پیوست.
این مهاجم ملیپوش که سابقه حضور در ترکیب تیم ملی ایران و بازی در جام جهانی ۲۰۲۶ را در کارنامه دارد، از این پس در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا پیراهن تراکتور را بر تن خواهد کرد.
مغانلو فوتبال حرفهای خود را از پیکان آغاز کرد و سپس در تیمهای ملوان، سانتا کلارا پرتغال، پرسپولیس، سپاهان و اتحاد کلبا امارات به میدان رفت. او همچنین با عملکرد موفق خود در سپاهان موفق شد عنوان آقای گلی لیگ برتر را نیز به دست آورد.
تراکتور با جذب این مهاجم باتجربه، یکی از مهمترین نیازهای خود در خط حمله را برطرف کرده و امیدوار است با حضور مغانلو، فصل جدید را با قدرت بیشتری در رقابتهای داخلی و آسیایی دنبال کند.