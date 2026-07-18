اختصاصی: سه بازیکن جدید در لیست مازاد پرسپولیس

به گزارش‌ ایلنا، بعد از اینکه قرمزها پایان همکاری‌شان با امید عالیشاه، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی و میلاد سرلک را در بدو حضور مهدی تارتار اعلام کردند، اکنون در فاز دوم تمرینات آماده‌سازی سه بازیکن دیگر هم به این لیست اضافه شدند.

امین کاظمیان، یاسین سلمانی و امیررضا رفیعی سه بازیکنی هستند که اکنون موردتوجه کادرفنی این تیم نیستند و به آنها اعلام شده با مشخص کردن مقصد جدیدشان، مراحل صدور رضایت‌نامه را پشت سر بگذارند.

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