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اختصاصی: سه بازیکن جدید در لیست مازاد پرسپولیس

اختصاصی: سه بازیکن جدید در لیست مازاد پرسپولیس
کد خبر : 1814864
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با نظر مهدی تارتار سه بازیکن دیگر پرسپولیس نیز در لیست عدم نیاز قرمزها قرار گرفتند.

به گزارش‌ ایلنا، بعد از اینکه قرمزها پایان همکاری‌شان با امید عالیشاه، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی و میلاد سرلک را در بدو حضور مهدی تارتار اعلام کردند، اکنون در فاز دوم تمرینات آماده‌سازی سه بازیکن دیگر هم به این لیست اضافه شدند.

امین کاظمیان، یاسین سلمانی و امیررضا رفیعی سه بازیکنی هستند که اکنون موردتوجه کادرفنی این تیم نیستند و به آنها اعلام شده با مشخص کردن مقصد جدیدشان، مراحل صدور رضایت‌نامه را پشت سر بگذارند.

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