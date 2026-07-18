نابودی خروسها با لشکر خشمگین توخل
رونمایی از ترکیب احتمالی انگلیس در مقابل فرانسه
شاگردان توماس توخل برای حضور در مسابقه ردهبندی جام جهانی و دریافت نشان برنز، به میدان میروند
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در حال حاضر تنها یک قدم با ایستادن روی سکو و کسب رتبه سوم در جام جهانی ۲۰۲۶ فاصله دارد. آنها خود را آماده میکنند تا شنبه شب در مسابقه ردهبندی در ورزشگاه هارد راک واقع در میامی گاردنز فلوریدا به مصاف تیم ملی فرانسه بروند.
شاگردان توماس توخل پس از شکست تلخ و زجرآور ۲ بر ۱ مقابل آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، از رسیدن به مسابقه فینال بازماندند. در سوی دیگر میدان نیز فرانسویها در دیدار مرحله نیمهنهایی خود با نتیجه ۲ بر ۰ مغلوب اسپانیا شدند و به این مسابقه آمدند.
انتظار میرود سهشیرها سیستم ۱-۲-۳-۴ خود را که در تمام طول مراحل حذفی از آن استفاده کردهاند، در این بازی نیز حفظ کنند. توخل احتمالاً با وجود اینکه تیمش در مسابقه قبلی نتوانست آلبیسلسته را شکست دهد، دست به تغییرات گسترده و همهجانبه در ترکیب نخواهد زد.
آرایش انتحاری سهشیرها برای صید برنز جام جهانی
در خط دروازه، انتظار میرود جردن پیکفورد پس از اینکه در تمام مسابقات سهشیرها در این جام جهانی فیکس بوده، همچنان درون دروازه باقی بماند. مهار توپها و بازیسازی او از عقب زمین همچنان از ارکان اصلی سیستم توماس توخل به شمار میرود.
در خط دفاعی، پیشبینی میشود جد اسپنس پس از ارائه یک نمایش مستحکم دیگر برابر آرژانتین، در پست دفاع چپ قرار بگیرد. جان استونز و مارک گِهی نیز باید به عنوان زوج محبوب خط دفاعی در مرکز قلب دفاع به کار خود ادامه دهند. در همین حال، ریس جیمز احتمالاً کار خود را در پست دفاع راست آغاز خواهد کرد.
در کمربند میانی، دکلان رایس آماده است تا یک بار دیگر به عنوان لنگرگاه و هافبک دفاعی تیمش ایفای نقش کند. انتظار میرود الیوت اندرسون پس از جلب اعتماد توخل در مراحل حذفی، در سیستم دو هافبک دفاعی زوج او باشد. این دو هافبک وظیفه دارند نفوذ و تاثیرگذاری خط میانی فرانسه را محدود کرده و همزمان از خط دفاعی خود محافظت کنند.
در فاز تهاجمی، پیشبینی میشود مورگان راجرز در جناح راست خط حمله به میدان برود و آنتونی گوردون نیز از سمت چپ عملیات خود را آغاز کند. جود بلینگهام نیز پس از به ثمر رساندن هر دو گل سهشیرها در پیروزی مرحله یکچهارم نهایی مقابل نروژ، باید در پست شماره ۱۰ به کارش ادامه دهد. او با کولهباری از اعتماد به نفس پا به این دیدار ردهبندی خواهد گذاشت.
در نهایت در راس پیکان خط حمله، انتظار میرود هری کین رهبری خط آتش انگلیس را بر عهده داشته باشد. کاپیتان سهشیرها در تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تحت هدایت توخل فیکس بوده است. او همچنان تهدید اصلی گلزنی کشورش در آستانه این جدال حساس با لسبلوز محسوب میشود.
ترکیب احتمالی انگلیس مقابل فرانسه (۱-۲-۳-۴):
جوردن پیکفورد؛ کایل واکر، ازری کونسا، دن برن، لوئیس هال؛ دکلان رایس، الیوت اندرسون؛ بوکایو ساکا، جود بلینگهام، آنتونی گوردون؛ هری کین.