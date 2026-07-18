به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در شرایطی روز شنبه در مسابقه رده‌بندی به مصاف انگلیس می‌رود که در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی به طور کامل توسط اسپانیا، قهرمان اروپا، مهار و متوقف شد. با توجه به سطح عملکرد فرانسوی‌ها در آمریکای شمالی طی تابستان امسال، پیش‌بینی می‌شد که دوران حضور دیدیه دشان پس از مسابقه فینال روز یک‌شنبه به پایان برسد، اما لاروخا با یک نمایش تیمی فوق‌العاده، به شکلی استادانه نقاط ضعف خروس‌ها و نقص‌های تاکتیکی دشان را برملا کرد.

به این ترتیب، فرانسه در مسابقه‌ای حضور دارد که اغلب به عنوان فراموش‌شده‌ترین رقابت این تورنمنت شناخته می‌شود. آن‌ها از سال ۱۹۸۶، یعنی زمانی که همسایه خود بلژیک را در وقت‌های اضافه با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دادند، دیگر در دیدار رده‌بندی حضور نداشته‌اند. اگرچه مسابقه روز شنبه برای بسیاری اهمیت چندانی نخواهد داشت، اما برای دشان یک مناسبت بسیار بزرگ و خاص است. او برای صد و هشتاد و هفتمین و آخرین بار هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد داشت و بازیکنانش می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که دوران سلطنت او با صد و بیست و دومین برد به پایان می‌رسد.

در ادامه نگاهی به ترکیب اصلی و احتمالی دشان در آخرین حضورش روی نیمکت فرانسه می‌اندازیم.

ترکیب احتمالی فرانسه مقابل انگلیس (۱-۲-۳-۴)

دروازه‌بان: بریس سامبا—انتظار می‌رود سرمربی تیم برای مسابقه روز شنبه دست به چرخش در ترکیب بزند و به بازیکنان نیمکت‌نشین و حاشیه‌ای اسکواد که در شکست تلخ نیمه‌نهایی حضور نداشتند، شانس بازی بدهد. بنابراین، بریس سامبا، دروازه‌بان ذخیره، می‌تواند به جای مایک مانیان کار را در درون دروازه آغاز کند.

دفاع راست: ژول کنده—مالو گوستو گزینه‌ای روی نیمکت است و این بازیکن چلسی مطمئناً در مقطعی از بازی فرصت حضور در زمین را پیدا خواهد کرد. با این حال، اگر دشان دست به تغییرات گسترده و همه‌جانبه نزند، ژول کنده ممکن است جایگاه خود را در پست دفاع راست حفظ کند.

مدافع وسط: ابراهیما کوناته—مدافع جدید رئال مادرید یعنی ابراهیما کوناته تابستان امسال چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به همین خاطر او می‌تواند به جای دایو اوپامکانو، هم‌تیمی سابقش در لایپزیش، اولین شروع خود در این تورنمنت را تجربه کند.

مدافع وسط: ماکسنس لاکروا—کمر ویلیام سالیبا در دیدار مقابل اسپانیا در نهایت تسلیم مصدومیت شد و ماکسنس لاکروا به عنوان یار تعویضی نیمه اول وارد زمین شد.

دفاع چپ: تئو هرناندز—لوکاس دینیه در دالاس هم با توپ و هم بدون توپ به شدت آسیب پذیر نشان داد، بنابراین بسیار عجیب خواهد بود اگر مدافع چپ فیکس و اصلی تیم یعنی تئو هرناندز به ترکیب بازگردانده نشود.

هافبک دفاعی: مانو کونه—اگرچه مانو کونه در بازی قبلی نتوانست پس از ورود به زمین به عنوان یار تعویضی جرقه‌ای ایجاد کند، اما نیمکت‌نشینی او در ترکیب اصلی بسیار بی‌رحمانه بود و این تصمیم یکی از چندین اشتباه دشان در دیدار مقابل اسپانیا به شمار می‌رفت.

هافبک دفاعی: وارن زئیر-امری—حضور آدرین رابیو در آخرین بازی سرمربی در حال رفتن، می‌توانست اتفاقی مناسب باشد اما نیازی به دیدن او در میامی نداریم. وارن زئیر-امری تابستان امسال کمتر از حد مجاز به کار گرفته شده و شایستگی شروع در موتورخانه و خط میانی فرانسه را دارد.

وینگر راست: مایکل اولیسه—مایکل اولیسه نیز همانند سایر ابرستاره‌های هجومی فرانسه نتوانست در نیمه‌نهایی خودی نشان دهد. با این حال، آن عملکرد ضعیف نباید تورنمنت درخشان او را تحت‌العاع قرار دهد و او انگیزه‌های زیادی برای درخشش مقابل کشور زادگاهش در روز شنبه خواهد داشت.

هافبک هجومی: رایان شرکی—فرم خوب اولیسه باعث شده تا رایان شرکی برای بخش زیادی از جام جهانی نیمکت‌نشین شود، اما بازیساز منچسترسیتی حالا آماده است تا اولین شروع خود در جام جهانی را در میامی و در برابر چندین تن از هم‌تیمی‌های خود در سیتیزن‌ها تجربه کند.

وینگر چپ: دزیره دوئه—دشان در طول تورنمنت به شکلی دیپلماتیک بین دزیره دوئه و بردلی بارکولا دست به انتخاب زده است، اما دوئه احتمالاً باید در دالاس فیکس می‌شد؛ چرا که نگاه به گذشته همیشه ابعاد بهتری را روشن می‌کند.

مهاجم هدف: کیلیان امباپه—به هیچ عنوان این احتمال وجود ندارد که کیلیان امباپه استراحت بخواهد. او می‌تواند برای دومین دوره پیاپی کفش طلای جام جهانی را به دست بیاورد ولی البته لیونل مسی با ساختن هر دو گل آرژانتین در پیروزی نیمه‌نهایی مقابل سه‌شیرها، جایگاهش را به شدت تهدید کرده است.

ترکیب احتمالی فرانسه مقابل انگلیس: بریس سامبا، ژول کنده، ابراهیما کوناته، ماکسنس لاکروا، تئو هرناندز، مانو کونه، وارن زئیر-امری، مایکل اولیسه، رایان شرکی، دزیره دوئه، کیلیان امباپه

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