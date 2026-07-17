به گزارش ایلنا، مهدی تاج در حاشیه نشست امروز خود، ضمن حمایت از عملکرد امیر قلعه‌نویی، اعلام کرد همکاری فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی ادامه خواهد داشت و او هدایت ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ را نیز بر عهده می‌گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره ادامه همکاری با قلعه‌نویی اظهار کرد: «آقای قلعه‌نویی نتایج بسیار خوبی گرفته است و عملکردش قابل قبول بوده است. با توجه به شرایطی که من می‌دانم و مشکلاتی پیرامون ایشان وجود داشت؛ از جمله برگزاری دیدارهای دوستانه، مسائل مربوط به میزبانی و سایر مشکلات تیم ملی، به نظرم شرایط را به خوبی مدیریت کرد. هیئت‌رئیسه نیز در این خصوص مشکل خاصی ندارد.»

به این ترتیب، با وجود پایان قرارداد قلعه‌نویی در ابتدای مردادماه، فدراسیون فوتبال تصمیم به ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی گرفته و او برای سومین بار فرصت هدایت ایران در جام ملت‌های آسیا را به دست خواهد آورد.

تاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ پرداخت و گفت: «پیش از نهم تیرماه نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال برای AFC ارسال شده بود و همان نامه موجب بروز مشکلاتی شد. روز گذشته نیز نامه مفصل دیگری ارسال کردیم، زیرا اعلام شده بود نامه قبلی ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود، اما ما با این موضوع موافق نیستیم.»

وی ادامه داد: «چند دلیل برای این موضوع داریم: نخست اینکه پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی AFC، نماینده ایران معرفی شده بود. حتی پیش از پایان ددلاین، تورنمنت سه‌جانبه برگزار شد و اگر اشتباه نکنم در هشتم تیر نیز معرفی تیم انجام شده بود.»

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: «نامه قبلی نباید ملاک عمل قرار بگیرد، زیرا کشور در شرایط جنگی قرار داشت. همه دنیا از شرایط ایجادشده برای ایران و توقف رقابت‌های لیگ مطلع هستند. این وضعیت مصداق فورس‌ماژور محسوب می‌شود و نباید با شرایط عادی مقایسه شود.»

تاج خاطرنشان کرد: «پس از امضای تفاهم‌نامه، مسابقات از سر گرفته شد و تورنمنت سه‌جانبه برگزار شد. در نامه جدید نیز تأکید کردیم استناد به نامه قبلی منطقی نیست. زمانی که هیئت‌رئیسه تصمیم به برگزاری این مسابقات گرفته، طبیعی است نتایج آن باید مبنای معرفی نماینده ایران قرار بگیرد.»

وی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون روند تصمیم‌گیری نیز گفت: «ممکن است برخی اعضای هیئت‌رئیسه اعلام کرده باشند در جریان جزئیات نبوده‌اند، اما وقتی فدراسیون و سازمان لیگ برگزاری تورنمنت سه‌جانبه را تصویب کرده‌اند، نتایج آن باید مورد احترام قرار گیرد و ملاک معرفی نماینده ایران باشد.»

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان تصریح کرد: «هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم درباره مسابقات داخلی و همچنین با AFC در حال انجام است. طبق مقررات، نحوه انتخاب و معرفی نمایندگان هر کشور بر عهده فدراسیون عضو است و اگر فدراسیون در موعد مقرر نماینده خود را معرفی کرده باشد، AFC نمی‌تواند نسبت به آن ایرادی وارد کند.»

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