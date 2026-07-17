شکست تراکتور مقابل استقلال خوزستان در دیدار تدارکاتی

به گزارش ایلنا، تیم‌های تراکتور و استقلال خوزستان عصر امروز جمعه ۲۶ تیر در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر رفتند؛ مسابقه‌ای که در پایان با برتری ۲ بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

این بازی در ورزشگاه کارگران تهران و در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی دو تیم برای حضور در فصل جدید برگزار شد. محمد ربیعی در جریان این مسابقه از ترکیب‌های مختلف استفاده کرد تا شرایط فنی بازیکنان را مورد بررسی قرار دهد.

براساس توافق کادر فنی دو تیم، این دیدار در دو نیمه ۳۵ دقیقه‌ای برگزار شد تا فرصت بیشتری برای استفاده از تمامی بازیکنان و اجرای برنامه‌های تاکتیکی فراهم شود.

تراکتور با برگزاری این مسابقه، روند آماده‌سازی خود برای آغاز فصل جدید رقابت‌های فوتبال را ادامه می‌دهد و کادر فنی این تیم امیدوار است با رفع نقاط ضعف، شرایط مطلوب‌تری در ادامه دیدارهای تدارکاتی به دست آورد.

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