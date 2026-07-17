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مدافع جوان سپاهان به چادرملو اردکان پیوست

مدافع جوان سپاهان به چادرملو اردکان پیوست
کد خبر : 1814563
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باشگاه چادرملو اردکان در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود، سیدمهدی حسینی را از سپاهان به خدمت گرفت؛ مدافع چپ جوانی که با هدف کسب فرصت بیشتر برای حضور در لیگ برتر، راهی اردکان شده است.

به گزارش ایلنا،  باشگاه چادرملو اردکان در ادامه روند جذب بازیکنان جوان، سیدمهدی حسینی را به ترکیب خود اضافه کرد تا این مدافع زیر ۲۱ سال فصل آینده با پیراهن تیم سعید اخباری به میدان برود.

حسینی فوتبال خود را در رده‌های پایه سپاهان آغاز کرد و پس از طی کردن مراحل آکادمی، به تیم بزرگسالان این باشگاه رسید. او در مدت حضورش در جمع طلایی‌پوشان تنها یک بار فرصت بازی در لیگ برتر را به دست آورد و در دیدار مقابل گل‌گهر به میدان رفت.

رقابت فشرده در خط دفاعی سپاهان، فرصت حضور مستمر را از این مدافع جوان گرفت و به همین دلیل تصمیم گرفت برای کسب دقایق بازی بیشتر، چادرملو را به عنوان مقصد جدید خود انتخاب کند.

مدافع اهل جویبار سابقه حضور در تیم نوجوانان ایران را نیز در کارنامه دارد. او در دوران حضور در سپاهان، قهرمانی در جام حذفی و سوپرجام فوتبال ایران را تجربه کرد، اما فرصت چندانی برای حضور در ترکیب تیم بزرگسالان پیدا نکرد.

حسینی دومین بازیکن جوانی است که در نقل‌وانتقالات تابستانی از سپاهان به چادرملو منتقل می‌شود. پیش از این نیز علی کمالی با قرارداد قرضی از جمع طلایی‌پوشان به تیم سعید اخباری پیوسته بود.

چادرملو با توجه به حضور همزمان در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲، برنامه ویژه‌ای برای تقویت فهرست خود دارد و جذب بازیکنان جوان را یکی از اولویت‌های اصلی کادر فنی در آستانه فصل جدید قرار داده است.

مدافع جوان سپاهان به چادرملو اردکان پیوست

 

 

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