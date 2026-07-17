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زمان بازگشت مهدی طارمی به اردوی المپیاکوس مشخص شد

زمان بازگشت مهدی طارمی به اردوی المپیاکوس مشخص شد
کد خبر : 1814560
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در حالی که المپیاکوس روند آماده‌سازی خود برای فصل جدید را در اردوی هلند دنبال می‌کند، آخرین تصمیمات کادر فنی درباره مهاجمان این تیم، شرایط خط حمله سرخ‌وسفیدها را در آستانه سومین دیدار تدارکاتی تحت تأثیر قرار داده و توجه هواداران را به خود جلب کرده است.

به گزارش ایلنا،  المپیاکوس عصر جمعه سومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی هلند را برابر فورتونا سیتارد برگزار می‌کند؛ مسابقه‌ای که خوسه لوئیس مندیلیبار همچنان بدون مهدی طارمی و ایوب الکعبی تیمش را هدایت خواهد کرد.

طارمی پس از پایان رقابت‌های جام جهانی و با هماهنگی باشگاه، راهی مرخصی شد تا پس از پشت سر گذاشتن فصلی فشرده استراحت کند. برنامه باشگاه نشان می‌دهد: مهاجم ایرانی روز یکشنبه ۲۸ تیر به اردوی هلند ملحق می‌شود و تمرینات پیش‌فصل خود را زیر نظر مندیلیبار آغاز خواهد کرد.

بر همین اساس، غیبت طارمی در دیدار دوستانه مقابل فورتونا سیتارد قطعی است. الکعبی نیز هنوز به اردوی تیم نرسیده و کلایتون، دیگر مهاجم المپیاکوس، به دلیل مصدومیت در اختیار کادر فنی قرار ندارد؛ شرایطی که باعث شده سرمربی اسپانیایی در بخش مهمی از اردوی آماده‌سازی، مهاجمان اصلی خود را در اختیار نداشته باشد.

المپیاکوس پیش از این دو مسابقه تدارکاتی برگزار کرده است. این تیم ابتدا راکوف لهستان را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و سپس برابر لوون بلژیک به تساوی یک بر یک رسید. کادر فنی در این دیدارها فرصت بازی را در اختیار نفرات مختلف قرار داد، اما از مسابقه سوم، تمرکز بیشتری روی ترکیب اصلی و هماهنگی بازیکنان خواهد داشت.

بازگشت طارمی می‌تواند شرایط خط حمله المپیاکوس را بهبود ببخشد. قرار است وضعیت جسمانی مهاجم ایرانی پس از حضور در اردو ارزیابی شود و سپس مطابق برنامه کادر فنی، به تمرینات گروهی اضافه شود.

المپیاکوس پس از تقابل با فورتونا سیتارد، سه دیدار دوستانه دیگر نیز در برنامه دارد و احتمال می‌رود طارمی در یکی از این مسابقات نخستین دقایق حضور خود در پیش‌فصل را تجربه کند.

ایوب الکعبی نیز زمان بازگشت خود را به باشگاه اعلام کرده است. این مهاجم مراکشی تصمیم گرفته زودتر از موعد مقرر به اردوی هلند بازگردد و از روز سه‌شنبه در تمرینات حاضر شود تا هرچه سریع‌تر برای رقابت‌های فصل جدید و دیدارهای اروپایی به آمادگی کامل برسد. با اضافه شدن طارمی و الکعبی، مندیلیبار در ادامه اردوی هلند دو مهره کلیدی خط حمله خود را دوباره در اختیار خواهد داشت.

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