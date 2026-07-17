به گزارش ایلنا، جدال حساس و پرطرفدار لیگ برتر فوتبال آمریکا (MLS) میان تیم‌های شیکاگو فایر و ونکوور وایتکپس در ورزشگاه سولجر فیلد، به دلیل کیفیت بسیار پایین و بحرانی هوای شیکاگو رسماً تا تاریخ ۶ اکتبر به تعویق افتاد. نفوذ دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی کانادا سبب شد تا شاخص کیفیت هوای این شهر به سطوح بسیار ناسالم و خطرناک برسد. در پی این وضعیت اضطراری، مقامات محلی بلافاصله تمامی سواحل عمومی و استخرها را تعطیل کردند و مدیریت پارک‌های شهری نیز برای حفظ سلامت و امنیت شهروندان، کلیه فعالیت‌های فضای باز را لغو کرد.

اولویت اول سلامت هواداران است

مدیران باشگاه میزبان از لغو این مسابقه که قرار بود نخستین بازی حرفه‌ای مهاجم ۳۷ ساله لهستانی در خارج از قاره اروپا باشد، ابراز تاسف عمیق کردند.

دیو بالدوین، رئیس عملیات تجاری باشگاه شیکاگو فایر در این خصوص گفت: «ما در ناامیدی و حسرت هوادارانمان شریک هستیم، به ویژه با توجه به هیجان بالایی که پیرامون اولین بازی پس از تعطیلات جام جهانی وجود داشت و منتظر استقبال از بیش از ۴۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه سولجر فیلد بودیم.»

او در ادامه افزود: «پیش‌بینی می‌شد که امشب یک شب ویژه و به‌یادماندنی در سولجر فیلد باشد. اگرچه می‌دانیم این تصمیم ناامیدکننده است، اما سلامت و امنیت تماشاگران و بازیکنان باید در اولویت اول قرار گیرد. ما از درک و همراهی هوادارانمان سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظریم تا به زودی دوباره از آن‌ها استقبال کنیم.»

حسرت یک ملاقات خانوادگی و فوتبالی

این تعویق ناگهانی، روند تجاری ام‌ال‌اس را که به شکلی هوشمندانه مسابقات بزرگ خود را در فاصله میان بازی‌های نیمه‌نهایی و فینال جام جهانی برنامه‌ریزی کرده بود تا توجه کل جهان را به فوتبال آمریکای شمالی جلب کند، مختل کرد. این مسابقه به شدت مورد انتظار بود، چرا که قرار بود رابرت لواندوفسکی برای بیست و سومین بار در طول دوران حرفه‌ای خود، این بار به عنوان رقیب در برابر هم‌تیمی سابقش در بایرن مونیخ، یعنی توماس مولر قرار بگیرد.

علاوه بر این، این تاخیر ناخواسته، تجدید دیدار برنامه‌ریزی‌شده خانواده برهالتر را هم خراب کرد؛ جدالی که قرار بود گرگ برهالتر، سرمربی شیکاگو فایر را در مقابل پسرش، سباستین برهالتر، هافبک ستاره و ملی‌پوش تیم ونکوور وایتکپس قرار دهد.

آماده‌باش برای ماراتن اکتبر

برگزاری این مسابقه معوقه در ماه اکتبر، مدیریت آمادگی جسمانی را برای کادر فنی هر دو تیم در مسیر پرفشار رسیدن به پلی‌آف لیگ داخلی دشوار و پیچیده خواهد کرد. ونکوور وایتکپس باید ثبات تاکتیکی خود را حفظ کند تا بتواند از جایگاه ارزشمند خود به عنوان تیم صدرنشین کنفرانس غرب در این فصل محافظت کند.

در همین حال، کادر فنی شیکاگو فایر باید فوراً تمرکز خود را تغییر داده و شرایط بدنی و فیزیکی لواندوفسکی را به شکلی مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که این فوق‌ستاره برای بازی بعدی و رونمایی عقب‌افتاده‌اش در بالاترین آمادگی ممکن قرار دارد.

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