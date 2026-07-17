غول‌ جزیره به دنبال انتقام در یورو ۲۰۲۸

به گزارش ایلنا، در پی شکست دردناک ۲ بر ۱ تیم ملی انگلیس در شب چهارشنبه مقابل آرژانتین، گمانه‌زنی‌ها و سوالات متعددی درباره آینده نیمکت رهبری این تیم مطرح شد. توماس توخل که در ماه فوریه قرارداد جدیدی را برای دو سال آینده امضا کرده بود تا جایگاه خود را تثبیت کند، هیچ جای ابهامی باقی نگذاشت و از تمایل قطعی خود برای ادامه این پروژه تا مسابقات جام ملت‌های اروپا (یورو ۲۰۲۸) پرده برداشت؛ تورنمنتی که انگلیس پس از نایب‌قهرمانی در دو دوره گذشته آن، این بار به دنبال فتح نخستین جام خود خواهد بود.

وقتی از توخل سوال شد که آیا هنوز انگیزه و اشتیاق کافی برای هدایت این تیم در یورو ۲۰۲۸ را دارد یا خیر، سرمربی سابق چلسی پاسخی قاطع به خبرنگاران داد: «۱۰۰ درصد. هنوز موارد کافی برای پیشرفت و بهتر شدن وجود دارد و من از انجام این کار بسیار خوشحالم.» با وجود اینکه سه‌شیرها برتری ۱ بر ۰ خود مقابل آرژانتین را تنها در فاصله پنج دقیقه مانده به پایان بازی از دست دادند، اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) پیش از دیدار رده‌بندی مقابل فرانسه، همچنان قاطعانه پشت سرمربی خود ایستاده است. مارک بولینگهام، مدیر اجرایی اتحادیه، با انتشار مطلبی در لینکدین تایید کرد: «توماس و کادر فنی، روحیه همگان را برای این مسابقه بالا خواهند برد و سپس ما را در مسیر مقدماتی مسابقات یورو ۲۰۲۸ خانگی رهبری خواهند کرد.»

گسست تاکتیکی در ساق‌های سه‌شیرها

اگرچه توماس توخل غرور و افتخار خود را نسبت به این اسکواد ابراز کرده است، اما در خصوص یک مشکل تکراری که همواره گریبان‌گیر عملکرد انگلیس در بزرگ‌ترین استیج‌های فوتبالی می‌شود، کاملاً صادق بود. او به یک فاصله و شکاف ناامیدکننده میان کیفیت ارائه‌شده در زمین تمرین و آنچه در فضای پرفشار مسابقات حذفی تورنمنت‌ها به نمایش درمی‌آید، اشاره کرد. این مسئله به ویژه پس از پیروزی ۲ بر ۱ انگلیس در جام جهانی مقابل نروژ مشهود بود؛ جایی که توخل علناً از عملکرد تیمش انتقاد کرد و آن را «سرسری» و همراه با «شانس» دانست.

توخل در توضیح این وضعیت گفت: «من بعد از بازی با نروژ هم گفتم که نوعی قطع ارتباط و گسست میان آنچه در تمرینات از نظر سطح فوتبالی می‌بینم با آنچه در جریان مسابقات رخ می‌دهد، مشاهده می‌کنم. من فکر می‌کنم ما می‌توانیم در تصاحب توپ و مالکیت، بیشتر خودمان را تحمیل کنیم. من هنوز معتقدم که می‌توانیم نشان دهیم چقدر فوتبالیست‌های خوبی هستیم. این پتانسیل همچنان در ما وجود دارد، چرا که من آن را در تمرینات و در هر اردو می‌بینم؛ حتی اینجا در جام جهانی. من هنوز حس می‌کنم لول و سطح اضافه‌ای وجود دارد که باید آن را فتح کنیم و نیاز داریم به سطح بعدی قدم بگذاریم تا به آن جایزه بزرگ دست یابیم.»

کالبدشکافی چالش بزرگ در DNA فوتبال انگلیس

یکی از حوزه‌های اصلی نگرانی توخل، توانایی تیم ملی انگلیس در حفظ توپ و دیکته کردن ریتم بازی در زمان پاتک و حملات حریف است. پس از گل دقیقه ۵۵ آنتونی گوردون که قفل بازی را به نفع انگلیس باز کرد، سه‌شیرها کنترل مسابقه را از دست دادند؛ روندی که سرمربی آلمانی معتقد است ریشه در هویت فوتبالی این کشور دارد.

توخل خاطرنشان کرد: «من فکر می‌کنم مالکیت توپ نقش بسیار حیاتی و تعیین‌کننده‌ ایفا می‌کند. این ویژگی شاید در DNA ما نباشد، آن‌طور که در DNA اسپانیا، آرژانتین یا برزیل وجود دارد؛ اینکه توپ را در اختیار بگیریم، بازی را کنترل کنیم، که این خودش یک مشکل بزرگ است.»

وقتی از او پرسیده شد که آیا این تمایل به عقب‌نشینی و دفاع از گلِ زده در بازی‌های بزرگ، یک مانع روانی برای بازیکنان انگلیسی است، او ابایی از گفتن حقیقت نداشت: «اگر چنین اتفاقی می‌افتد، پس باید تغییر کند.»

از تک‌تک روزهای حضورم در انگلیس لذت بردم

تیم ملی انگلیس روز یک‌شنبه در مسابقه رده‌بندی به مصاف فرانسه خواهد رفت و به دنبال این است که سرانجام طلسم خود را در این مسابقه بشکند؛ چرا که آن‌ها هر دو دیدار قبلی خود در رده‌بندی جام‌های جهانی ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ را با شکست پشت سر گذاشته‌اند. توخل با وجود ناکامی در رسیدن به فینال، تاکید دارد که «عاشق هر روزِ» این تورنمنت بوده و همچنان به شخصیت اسکواد خود خوش‌بین است؛ بازیکنانی که بسیاری از آن‌ها اکنون چندین بار طعم تلخ شکست در نیمه‌نهایی را چشیده‌اند.

توخل در پایان گفت: «من از عملکرد آن‌ها بسیار خشنودم و از تک‌تک روزها لذت بردم. من از تک‌تک دقایق ۵۵ دقیقه ابتدایی بازی لذت بردم. چون فکر می‌کنم ما در زمین حضور داشتیم، آماده جنگیدن بودیم، منفعل نبودیم و در واقع برای رسیدن به هدف تلاش کردیم. ما فقط نتوانستیم با تغییر ناگهانی مومنتوم و جریان بازی کنار بیاییم.»

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