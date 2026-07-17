مس رفسنجان پرونده را به CAS برد
مخالفت قطعی با حضور در پلیآف لیگ برتر ایران
باشگاه مس رفسنجان با تأکید بر تضییع حقوق خود در اتفاقات اخیر، پرونده اعتراضش را به دادگاه حکمیت ورزش ارسال کرده و اعلام کرده است تحت هیچ شرایطی در دیدار پلیآف شرکت نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مسئولان باشگاه مس رفسنجان تصمیم گرفتهاند موضوع را از مسیرهای قانونی و در بالاترین مرجع قضایی ورزش پیگیری کنند. در همین راستا، درخواست این باشگاه علیه فدراسیون فوتبال ایران به دادگاه حکمیت ورزش ارسال شده و CAS نیز دریافت پرونده را تأیید کرده است.
دادگاه حکمیت ورزش در نامه خود از مس رفسنجان خواسته است ظرف سه روز، داور منتخب باشگاه را از فهرست داوران این نهاد معرفی و رسید پرداخت هزینه اولیه دادرسی به مبلغ هزار فرانک سوئیس را ارائه کند. CAS تأکید کرده در صورت تکمیل نشدن این موارد در مهلت تعیینشده، روند رسیدگی آغاز نخواهد شد.
در شرایطی که بحث برگزاری دیدار پلیآف مطرح شده، موضع باشگاه مس رفسنجان کاملاً مشخص است. مدیران این باشگاه اعتقاد دارند حضور در پلیآف نمیتواند راهکاری برای احقاق حق آنها باشد و به همین دلیل قصد شرکت در این مسابقه را ندارند.
فرشاد تفکری، مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان، نیز در گفتوگو با خبرنگار ما با صراحت اعلام کرد این تیم تحت هیچ شرایطی در پلیآف حاضر نخواهد شد و پیگیریهای حقوقی برای احقاق حق باشگاه ادامه پیدا میکند.
تفکری همچنین از حمایت مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، استاندار، نماینده مجلس، فرماندار رفسنجان، مسئولان استانی و شهرستانی و هواداران این تیم از ادامه پیگیری پرونده خبر داده است.
حالا باید دید شکایت مس رفسنجان در دادگاه حکمیت ورزش به چه نتیجهای خواهد رسید و آیا نارنجیپوشان میتوانند از مسیر حقوقی به خواسته خود برسند یا خیر؛ با این حال، موضع فعلی باشگاه درباره عدم حضور در پلیآف تغییری نکرده است.