رسمی؛ امیر عابدزاده از کاستِیون جدا شد (عکس)

به گزارش ایلنا، باشگاه کاستِیون با انتشار تصویری از امیر عابدزاده در صفحه رسمی خود اعلام کرد این دروازه‌بان در فصل آینده در ترکیب تیم حضور نخواهد داشت.

در پیام این باشگاه آمده است: «امیر عابدزاده فصل آینده در کاستِیون ادامه نخواهد داد. برایت در آینده آرزوی موفقیت داریم.»

عابدزاده پس از پایان حضورش در این تیم، اکنون بازیکن آزاد محسوب می‌شود و باید مقصد جدید خود را برای ادامه دوران حرفه‌ای انتخاب کند.

این دروازه‌بان ایرانی طی سال‌های اخیر بخش مهمی از دوران فوتبال خود را در اسپانیا گذرانده و سابقه حضور در تیم‌هایی مانند پونفرادینا و ماریتیمو پرتغال را نیز در کارنامه دارد.

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