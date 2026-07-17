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رسمی؛ امیر عابدزاده از کاستِیون جدا شد (عکس)

رسمی؛ امیر عابدزاده از کاستِیون جدا شد (عکس)
کد خبر : 1814518
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باشگاه کاستِیون اسپانیا به‌صورت رسمی از پایان همکاری با امیر عابدزاده، دروازه‌بان ایرانی خود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، باشگاه کاستِیون با انتشار تصویری از امیر عابدزاده در صفحه رسمی خود اعلام کرد این دروازه‌بان در فصل آینده در ترکیب تیم حضور نخواهد داشت.

رسمی؛ امیر عابدزاده از کاستِیون جدا شد (عکس)

در پیام این باشگاه آمده است: «امیر عابدزاده فصل آینده در کاستِیون ادامه نخواهد داد. برایت در آینده آرزوی موفقیت داریم.»

عابدزاده پس از پایان حضورش در این تیم، اکنون بازیکن آزاد محسوب می‌شود و باید مقصد جدید خود را برای ادامه دوران حرفه‌ای انتخاب کند.

این دروازه‌بان ایرانی طی سال‌های اخیر بخش مهمی از دوران فوتبال خود را در اسپانیا گذرانده و سابقه حضور در تیم‌هایی مانند پونفرادینا و ماریتیمو پرتغال را نیز در کارنامه دارد.

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