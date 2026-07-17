هدیه ویژه و خاص به قهرمان جام جهانی (عکس)
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در آستانه فینال جامجهانی 2026 از یک سنتشکنی بیسابقه و هیجانانگیز رونمایی کرد که دنیای فوتبال را به ورزش آمریکا نزدیکتر میکند.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال با الهام از سنت دیرینه و جذاب مسابقات لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) و لیگ بسکتبال NBA، تصمیم گرفته است برای نخستین بار در تاریخ این تورنمنت، به اعضای تیم قهرمان انگشترهای اختصاصی، گرانقیمت و شخصیسازیشده اهدا کند تا علاوه بر مدال طلا و جام قهرمانی، این هدیه تاریخی را نیز به خانه ببرند.
این حلقههای باشکوه و مجلل که با استفاده از طلای عیار بالا و مرغوب به همراه نگینهای درخشان الماس تراشخورده طراحی شدهاند، ارزشی معادل ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برای هر قطعه دارند. بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، بلافاصله پس از پایان جشن قهرمانی و بالا رفتن جام، سایز انگشتان تمامی ۳۰ بازیکن حاضر در لیست تیم برنده به طور دقیق اندازهگیری خواهد شد تا این انگشترهای خاص، متناسب با فیزیک دست هر بازیکن قالبگیری، ساخت و روانه بازار شود.
فرصت استثنایی برای کلکسیونرها؛ تصاحب یادگاریهای نایاب فینال
البته این طرح هیجانانگیز تنها برای قهرمانان مستطیل سبز نخواهد بود؛ چرا که فیفا در یک اقدام تجاری و بازاریابی هوشمندانه، برنامهای را برای هواداران ثروتمند و کلکسیونرهای پروپاقرص فوتبال در نظر گرفته است. بر این اساس، تعداد ۱۹۹۶ حلقه از این انگشترها به عنوان نسخه محدود و کلکسیونی ساخته شده و برای فروش عمومی روانه بازار میشود.
این سری از حلقهها به صورت انحصاری از شماره ۱ تا ۲۰۲۶ کدگذاری شدهاند و همگی با شناسنامه رسمی و گواهی اصالت از سوی فیفا به خریداران تحویل داده خواهند شد. با احتساب نسخههای بازیکنان، در مجموع تنها ۲۰۲۶ عدد از این انگشتر در کل دنیا وجود خواهد داشت که این امر، آن را به یکی از کمیابترین و باارزشترین اقلام یادگاری در کل تاریخ ادوار جام جهانی تبدیل میکند.
تقابل جذاب دو تیم آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، روز یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰ برگزار خواهد شد تا چهره برندگان نهایی این انگشترهای ارزشمند مشخص شود.