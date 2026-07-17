اعتراف تلخ کاپیتان بعد از حذف دراماتیک
هری کین: باز هم قطعه آخر پازل را گم کردیم
هری کین پس از حذف دراماتیک انگلیس مقابل آرژانتین، با انتشار بیانیهای احساسی از حس ویرانی خود پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، رویای انگلیسیها برای رسیدن به اولین فینال جام جهانی خود از سال ۱۹۶۶، به دراماتیکترین شکل ممکن از دست رفت؛ چرا که آرژانتین با یک کامبک دیرهنگام موفق شد پیروزی ۲ بر ۱ را به دست آورد. با وجود اینکه آنتونی گوردون در ابتدای نیمه دوم روی ارسال مورگان راجرز گل برتری سهشیرها را به ثمر رساند، اما گلهای دقایق پایانی انزو فرناندز و لائوتارو مارتینز جریان بازی را کاملاً تغییر داد.
این شکست سنگین کل تیم و به ویژه هری کین کاپیتان تیم را در شوک فرو برد. مهاجم بایرن مونیخ در حالی که تلاش میکرد با یک ناکامی بزرگ دیگر در عرصه بینالمللی کنار بیاید، بیانیهای احساسی خطاب به هواداران و همتیمیهایش منتشر کرد.
واگویههای احساسی هری کین پس از سقوط آزاد سهشیرها
کین در صفحات اجتماعی خود با صراحت از درد این حذف صحبت کرد. او نوشت: «در حال حاضر هیچ کلمهای آنقدر بزرگ نیست که بتواند بر این حس تهی بودن غلبه کند. ما نزدیک بودیم، واقعاً به یک فینال دیگر نزدیک بودیم، اما کافی نبود. ما در طول ۷ هفته گذشته هر چه در توان داشتیم گذاشتیم و پذیرش این شکست در یک قدمی هدف، بسیار سخت است! میدانم که انتظارات بالا است و البته که حق با شماست؛ ما اکنون ۸ سال است که به درِ موفقیت کوبیدهایم، اما باز هم قطعه آخر پازل را گم کردیم!»
مهاجم و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس تاکید کرد که تیم باید راهی برای پر کردن فاصله میان "مدعی بودن" و "قهرمان شدن" پیدا کند. او در ادامه نوشت: «این همان جایی است که باید به تعطیلات برویم، این اتفاق را هضم کنیم و راهی برای بهتر شدن پیدا کنیم. من به این بچهها و آنچه در طول این تورنمنت نشان دادیم بسیار افتخار میکنم؛ ما بر بازیهای سخت و شرایط دشواری غلبه کردیم.»
پیام سرسختی و امید برای آینده سهشیرها
در سن ۳۲ سالگی، سوالاتی در این باره مطرح شده که آیا این آخرین فرصت کین برای بالا بردن جام جهانی بوده است یا خیر. با این حال، بیانیه او نشاندهنده عزم راسخ برای ادامه تلاش جهت موفقیتهای آینده بود و او به ویژه بر سرسختی لازم برای موفقیت در بالاترین سطح فوتبال تاکید کرد.
کین در این رابطه نوشت: «تلاش برای رسیدن به شکوه همیشه به این معنی نیست که به آن خواهید رسید. شما باید برای آن بجنگید، زمین بخورید، خود را بلند کنید و دوباره تلاش کنید و این دقیقاً کاری است که ما انجام خواهیم داد؛ هیچ راه دیگری جز باور داشتن و ادامه دادن به تلاش وجود ندارد.» او پیام خود را با تشکر از هواداران وفادار انگلیس به پایان رساند: «از تکتک هوادارانی که سفر کردند و حمایت خود را در ورزشگاهها نشان دادند سپاسگزارم. از تکتک هواداران در خانه که به ما باور داشتند ممنونم. از بچهها و کادر فنی برای هر چیزی که مایه گذاشتند تشکر میکنم. مثل همیشه، چه ببریم و چه ببازیم، یاد میگیریم و دوباره تلاش میکنیم!»
یک بازی تشریفاتی که هیچکس دوستش ندارد
اگرچه بهبود یافتن از ناامیدی حذف در مرحله نیمهنهایی زمانبر خواهد بود، اما کار انگلیس در این تورنمنت هنوز به طور رسمی به پایان نرسیده است؛ چرا که آنها باید روز شنبه در دیدار ردهبندی به مصاف فرانسه بروند.
توماس توخل، سرمربی انگلیس، پس از این شکست به سختیهای آمادهسازی برای مسابقهای که هیچکدام از دو تیم تمایلی به بازی در آن ندارند، اعتراف کرد. توخل به خبرنگاران گفت: «هیچیک از بازیکنان ما و هیچکدام از بازیکنان فرانسه نمیخواهند در این مسابقه بازی کنند. آنها میخواهند در فینال بازی کنند. ما هر چه داشتیم گذاشتیم تا به آن برسیم. همه برای قهرمانی در جام جهانی بازی میکنند، اما شرایط اینگونه رقم خورده است. ما یک روز کمتر از فرانسه برای ریکاوری فرصت داریم، اما کار خود را با حرفهایگری انجام خواهیم داد.»