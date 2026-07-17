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ساعت بازی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی

ساعت بازی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
کد خبر : 1814448
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تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی خود در هفته پایانی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، به مصاف اسلوونی می رود.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان والیبال ایران پس از پشت سر گذاشتن چالش‌های سخت هفته‌های گذشته، حالا در یکی از حساس‌ترین بازی‌های خود در هفته سوم مرحله مقدماتی، مقابل حریف سرسخت و آماده‌ای صف‌آرایی خواهند کرد.

این بازی از ساعت ۲۱:۳۰ جمعه ۲۶ تیرماه در بلگراد و در مصاف با اسلوونی برگزار می‌شود.

اسلوونی که در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر خود جایگاهی در میان غول‌های والیبال جهان دست‌وپا کرده، با تکیه بر جایگاه مناسب خود در جدول به دنبال تثبیت موقعیتش در میان مدعیان است.

از طرف دیگر، تیم کشورمان برای نشان دادن توانایی‌های خود و کسب یک پیروزی ارزشمند در بلگراد صربستان کار سختی در پیش دارد، اما انگیزه بالای شاگردان پیاتزا می‌تواند معادلات این نبرد دیدنی را به سود ایران تغییر دهد.

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