دردسر بزرگ استقلال قبل از شروع لیگ

به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی خود را برای آغاز لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که نه‌تنها با کمبود شدید بازیکن مواجه است، بلکه پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه همچنان بسته مانده و همزمان چند مهره کلیدی نیز در آستانه جدایی قرار دارند. شرایطی که می‌تواند مدعی قهرمانی لیگ را پیش از شروع فصل وارد یک بحران جدی کند.

استقلال این روزها بیش از آنکه درگیر برنامه‌های فنی و تاکتیکی باشد، با یک چالش بزرگ مدیریتی روبه‌رو است؛ تیمی که تنها ۱۵ بازیکن بزرگسال در اختیار دارد، هنوز اجازه ثبت خریدهای جدید را ندارد و از سوی دیگر، وضعیت چند بازیکن تأثیرگذار آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

بررسی فهرست فعلی آبی‌ها نشان می‌دهد ترکیب سهراب بختیاری‌زاده از نظر تعداد و توازن با مشکلات جدی مواجه است. بیش از نیمی از بازیکنان حاضر در لیست را مدافعان تشکیل می‌دهند، اما در خط حمله تنها محمدرضا آزادی و سعید سحرخیزان حضور دارند. درون دروازه نیز حبیب فرعباسی تنها دروازه‌بان بزرگسال تیم است و در صورت هرگونه مصدومیت یا محرومیت، استقلال باید از گلرهای تیم‌های پایه استفاده کند.

با این حال، شاید نگرانی بزرگ‌تر، وضعیت بازیکنانی باشد که هنوز تکلیف حضورشان در فصل آینده مشخص نیست. یاسر آسانی و منیر الحدادی که قرار بود از خریدهای بزرگ استقلال باشند، عملاً از برنامه‌های باشگاه خارج شده‌اند و ابوالفضل جلالی نیز جایی در برنامه‌های فصل آینده ندارد.

در کنار این نفرات، قرارداد روزبه چشمی، علیرضا کوشکی و محمدحسین اسلامی نیز به پایان رسیده و هنوز توافقی برای تمدید همکاری با آن‌ها حاصل نشده است. هرچه زمان می‌گذرد، نگرانی هواداران درباره احتمال از دست رفتن این مهره‌ها بیشتر می‌شود؛ بازیکنانی که هر کدام می‌توانند نقش مهمی در فصل پیش‌رو داشته باشند.

ابهام درباره رامین رضاییان نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استقلال تبدیل شده است. مدافعی که با وجود داشتن قرارداد، بندی در توافق خود دارد که به او اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی مشخص از جمع آبی‌ها جدا شود. همین موضوع باعث شده آینده یکی از بهترین بازیکنان فصل گذشته استقلال همچنان نامشخص باشد.

از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات شرایط را پیچیده‌تر کرده است. حتی اگر مدیران باشگاه با بازیکنان جدید به توافق برسند، تا زمان رفع محرومیت امکان ثبت قرارداد آن‌ها وجود ندارد. این یعنی استقلال فعلاً نه می‌تواند کمبودهای خود را جبران کند و نه خیال هواداران را بابت تقویت تیم راحت کند.

نکته قابل توجه دیگر، احتمال بازگشت برخی بازیکنان جداشده است. در حالی که تصور می‌شد همکاری استقلال با عارف غلامی و آرمین سهرابیان به پایان رسیده باشد، حالا شنیده می‌شود در صورت ادامه بسته بودن پنجره و کمبود نفرات، مدیران باشگاه و کادر فنی ممکن است برای بازگرداندن این دو بازیکن وارد مذاکره شوند؛ تصمیمی که تا چند هفته پیش دور از ذهن به نظر می‌رسید.

استقلال باید از اواخر مرداد رقابت‌های لیگ برتر را آغاز کند و تنها چند هفته بعد نیز وارد لیگ نخبگان آسیا شود. حضور همزمان در دو تورنمنت سنگین، بدون داشتن عمق کافی در ترکیب، می‌تواند فشار زیادی روی کادر فنی و بازیکنان وارد کند؛ به‌خصوص اگر مصدومیت یا محرومیت چند بازیکن، تعداد نفرات را از وضعیت فعلی نیز کمتر کند.

مدیران استقلال زمان زیادی برای خروج از این وضعیت ندارند. هواداران انتظار دارند ابتدا مشکل پنجره نقل‌وانتقالات برطرف شود، سپس تکلیف تمدید قرارداد بازیکنان کلیدی مشخص شود و در نهایت خریدهای مورد نیاز نیز به تیم اضافه شوند. در غیر این صورت، استقلال فصل جدید را نه با رؤیای قهرمانی، بلکه با دغدغه تکمیل فهرست بازیکنان آغاز خواهد کرد.

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