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رسمی؛ رونمایی از لیست ۱۴ نفره والیبال ایران مقابل اسلوونی با یک تغییر

رسمی؛ رونمایی از لیست ۱۴ نفره والیبال ایران مقابل اسلوونی با یک تغییر
کد خبر : 1814441
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سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی بازیکنان کشورمان را برای سومین مسابقه در هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ مقابل اسلوونی اعلام کرد که این فهرست در مقایسه با بازی قبلی با یک تغییر همراه شده است.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه ۲۶ تیرماه در سومین مسابقه خود از هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف تیم قدرتمند اسلوونی می‌روند.

روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، فهرست ۱۴ نفره بازیکنان را برای این مسابقه مشخص کرد. بر این اساس، ترکیب ایران نسبت به بازی با آلمان یک تغییر دارد که طی آن سید متین حسینی جایگزین یوسف کاظمی شده است.

سرمربی ایتالیایی از میان ۱۶ بازیکن حاضر در اردوی بلگراد، ۱۴ بازیکن زیر را برای این مسابقه انتخاب کرده است:

پاسورها: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور قطرپاسورها: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری دریافت‌کننده‌های قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی مدافعان میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و نیما باطنی لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

با این تصمیم پیاتزا، یوسف کاظمی و شایان محرابی دو بازیکنی هستند که در دیدار مقابل اسلوونی در فهرست ۱۴ نفره قرار ندارند و این بازی را از روی سکوها تماشا خواهند کرد.

بر اساس قوانین فدراسیون جهانی والیبال، تیم‌ها از سال گذشته این امکان را دارند که در هر هفته از مسابقات تا چهار بازیکن رزرو را به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از هر مسابقه، بازیکنان فهرست ۱۴ نفره را با هماهنگی ناظر فنی تغییر دهند.

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