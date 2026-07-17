به گزارش ایلنا، این اولین مسابقه‌ای خواهد بود که ترامپ در طول جام جهانی از نزدیک تماشا می‌کند.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، پیش از این تایید کرده که ترامپ در مراسم اهدای جام به تیم قهرمان، او را همراهی خواهد کرد.

سنت همیشگی حضور سران کشورها در فینال جام جهانی

حضور ترامپ در بازی فینال ادامه دهنده یک سنت دیرینه است که در آن سران کشورها، به ویژه زمانی که کشورشان میزبان مسابقات است، در فینال جام جهانی حضور پیدا می‌کنند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، پس از قهرمانی آرژانتین در سال ۲۰۲۲ در مراسم اهدای جوایز حضور داشت و پیش از آنکه اینفانتینو جام را به لیونل مسی تحویل دهد، عبای سنتی عربی (بشت) را بر دوش او انداخت. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در سال ۲۰۱۸ و در جریان اهدای مدال‌ها و بالا بردن جام قهرمانی توسط فرانسوی‌ها در مسکو، حضور مشابهی داشت.

اینفانتینو در ماه ژوئن تایید کرده بود که ترامپ در مراسم اهدای جام امسال مشارکت خواهد داشت.

قاب جنجالی ترامپ در فینال جام باشگاه‌های جهان

حضور ترامپ در فینال جام جهانی درست یک سال پس از آن رخ می‌دهد که او در جریان فینال جام باشگاه‌های جهان در کانون توجهات قرار گرفت و جام قهرمانی را به بازیکنان چلسی اهدا کرد و حتی برای جشن قهرمانی این تیم نیز روی سکو باقی ماند.

باشگاه چلسی می‌دانست که ترامپ جام را به آن‌ها تحویل می‌دهد، اما گزارش‌ها حاکی از آن بود که آن‌ها از ماندن او روی سکو هنگام بالا بردن جام بی‌خبر بودند. کول پالمر، ستاره چلسی، بعدها اعتراف کرد که حضور مداوم ترامپ در آن لحظات باعث سردرگمی بازیکنان شده بود.

داستان جالب میانجی‌گری ترامپ برای بخشش بالوگان

ترامپ رابطه بسیار نزدیکی با اینفانتینو دارد؛ کسی که در دسامبر ۲۰۲۵ نخستین جایزه صلح فیفا را به او اهدا کرد.

این روابط نزدیک پس از اخراج جنجالی فلوریان بالوگان با کارت قرمز در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، به مرکز حواشی و انتقادها تبدیل شد. در شرایطی که فیفا قانون عدم تجدیدنظرخواهی برای کارت‌های قرمز صادر شده در جریان مسابقات جام جهانی را دارد، محرومیت مهاجم آمریکایی توسط این نهاد حاکم بر فوتبال به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد. درست در همان روزِ اتخاذ این تصمیم، ترامپ فاش کرد که از فیفا خواسته تا در این رای تجدیدنظر کند. علیرغم این اظهارات، فیفا همچنان اصرار دارد که تصمیمش برای تعلیق کارت قرمز بالوگون کاملاً بی‌طرفانه بوده و چنین اتفاقاتی در دنیای فوتبال غیرمعمول نیست.

ترامپ تا اینجای جام جهانی در هیچ مسابقه‌ای در استادیوم حضور پیدا نکرده است، هرچند چندین تن از اعضای دولت او در طول تورنمنت در بازی‌های مختلف دیده شده‌اند. او همچنین قرار است روز جمعه در یکی مراسم فیفا در برج ترامپ شرکت کند و دو روز بعد برای تماشای فینال راهی ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی شود.

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