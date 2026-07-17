نمکپاشی هافبک آرژانتین روی زخم انگلیسیها
پست جنجالی انزو فرناندز پس از صعود به فینال
هافبک جنجالی تیم ملی آرژانتین، پس از صعود دراماتیک آلبیسلسته به فینال جام جهانی، با انتشار پستی تمسخرآمیز در فضای مجازی علیه انگلیسیها، خشم شدید هواداران سهشیرها را برانگیخت و باشگاه چلسی را وادار به واکنشی اضطراری کرد.
به گزارش ایلنا، فرناندز با انتشار تصویری در اینستاگرام در کنار همتیمیهای آرژانتینیاش، لیونل مسی و لئاندرو پاردس، که به طور معناداری با ترانه مشهور "Wonderwall" از گروه اویسیس همراه شده بود، خود را در معرض خشم همبازیانش در لیگ برتر انگلیس قرار داد. این قطعه موسیقی به سرود غیررسمی انگلیسیها در مسیر رقابتهایشان در آمریکای شمالی تبدیل شده بود و هری کین به همراه سایر اعضای تیم بارها در مسیر رسیدن به جمع چهار تیم پایانی، این ترانه را همصدا با هواداران میخواندند.
به گزارش دیلی میل، انتخاب این ترانه به طور گستردهای به عنوان متلک مستقیم به تیم شکستخورده انگلیس تعبیر شد. اگرچه فرناندز بعداً این پست را به صورت بدون صدا مجدداً به اشتراک گذاشت، اما پیام او به وضوح به دست هوادارانی رسید که هنوز در شوک باخت ۲ بر ۱ چهارشنبه شب خود بودند. این بازیکن ۲۵ ساله حالا در بازگشت به رقابتهای باشگاهی در انگلیس، به شرطی که آیندهاش همچنان در استمفوردبریج باشد، احتمالاً با استقبال تند و خصمانهای روبرو خواهد شد.
جنجال در آتلانتا با جشنهای پس از گل
این پست مجازی پس از یک سری حرکات تحریکآمیز از سوی فرناندز در جریان بازی منتشر شد. هافبک آرژانتینیها پس از به ثمر رساندن گل تساوی در دقیقه ۸۵، به سمت محوطه فنی انگلیس و تماشاگران رقیب دوید تا خوشحالی کند. او در حالی دیده شد که دستانش را پشت گوشهایش گذاشته بود، زبانش را بیرون آورده بود و سپس برای هواداران ناامید سهشیرها بوسه میفرستاد.
تنشها به مستطیل سبز محدود نماند، چرا که تیم رسانهای چلسی نیز پس از انتشار یک پست در شبکه اجتماعی X مجبور به عقبنشینی شد. این باشگاه تصویری از خوشحالی فرناندز را با ایموجی انفجار به اشتراک گذاشت که با واکنش سریع و خشمگینانه هواداران خودی همراه شد.
افزایش تنشهای داخلی در چلسی
موقعیت مبهم فرناندز در چلسی، زمانبندی این رفتارهای عجیب او را حساستر از قبل کرده است. این هافبک اخیراً به رئال مادرید مرتبط شده و حتی در ماه آوریل به دلیل اظهارات عمومیاش مبنی بر علاقه به زندگی در اسپانیا، با جریمه و محرومیت داخلی دو جلسهای روبرو شده بود. اگرچه ژابی آلونسو، سرمربی جدید آبیها، تاکید کرده که خواهان ماندن کاپیتان دوم تیمش است، اما رابطه او با شاکله انگلیسی ترکیب تیم ممکن است تحت فشار جدیدی قرار گیرد.
پیامدهای بازی نیمهنهایی همچنان در حال افزایش است؛ به طوری که هواداران انگلیس به خطای احتمالی لیونل مسی در صحنه گل پیروزیبخش بازی اشاره کرده و معتقدند فرناندز نیز باید به دلیل ضربه آرنج در اوایل بازی کارت قرمز مستقیم دریافت میکرد. انتشار پست مربوط به ترانه "Wonderwall" برای بسیاری حکم تیر خلاص را داشت و کاربران فضای مجازی به این بازیکن آرژانتینی درباره عواقب بازگشتش به کمپ تمرینی کوبام هشدار دادند.
تغییر تمرکز به بازی فینال در روز یکشنبه
اکنون توجه اعضای تیم ملی آرژانتین به طور کامل به فینال روز یکشنبه جام جهانی در برابر اسپانیا معطوف خواهد شد؛ جایی که مسی و همتیمیهایش در نیوجرسی به دنبال کسب دومین قهرمانی متوالی خود در جهان خواهند بود. از سوی دیگر، اسپانیاییها که با شکست دادن فرانسه در نیمهنهایی راهی این مرحله شدهاند، برای به دست آوردن دومین قهرمانی تاریخ خود در جام جهانی تلاش خواهند کرد.