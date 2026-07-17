دخالت جنجالی ترامپ در بخشش ستاره آمریکا
واکنش فدراسیون فوتبال آمریکا به نفوذ کاخ سفید در فیفا
مدیر اجرایی فدراسیون فوتبال آمریکا در واکنش به جنجال دخالت مستقیم دونالد ترامپ برای لغو محرومیت فولارین بالوگون در جام جهانی، مدعی شد که رئیسجمهور ایالات متحده قدرت انجام هر کاری را دارد.
به گزارش ایلنا، بتسون روز پنجشنبه در آتلانتا در کنار آرسن ونگر، رئیس بخش توسعه جهانی فوتبال فیفا، و دن هلفریک، مدیر ارشد عملیاتی فدراسیون فوتبال آمریکا با خبرنگاران گفتگو کرد تا این سه نفر گامهای بعدی فوتبال آمریکا پس از جام جهانی را ترسیم کنند. در جریان این گفتگو، از بتسون درباره فرآیندی سوال شد که منجر به تعلیق محرومیت یکجلسهای بالوگون پیش از تقابل تیم ملی آمریکا با بلژیک شد.
در روزهای منتهی به آن مسابقه که در نهایت با شکست ۴ بر ۱ آمریکا به پایان رسید، ترامپ و دیگر مقامات دولتی جزئیات دخالت خود، از جمله تماس تلفنی رئیسجمهور با اینفانتینو را تشریح کردند. این مداخله با انتقادهای گستردهای در داخل و خارج از کشور همراه شد و به ویژه بلژیکیها از این تصمیم فیفا شاکی شدند.
روز پنجشنبه از بتسون پرسیده شد که آیا ورود کاخ سفید به این ماجرا یک اشتباه بوده و آیا این اقدام فراتر رفتن از حد و مرزها به شمار میرود یا خیر.
بتسون گفت: «رئیسجمهور قادر است هر کاری که رئیسجمهور دلش میخواهد انجام دهد. رئیسجمهور، رئیسجمهور ایالات متحده است. بدیهی است که ما از حمایتهای بینظیر تمامی هوادارانمان در سراسر کشور، در هر کجا که هستند، به شدت سپاسگزاریم و از این بابت هیجانزدهایم. ما میدانیم که این در آینده نتایج مثبت خود را نشان خواهد داد.»
او در ادامه افزود: «فکر میکنم این ابراز حمایتهای مردمی فوقالعاده بود و در بسیاری از مراحل این مسیر، هر زمان که مردم احساس میکردند خطای بدی علیه ما سوت زده شده یا فرصتی برای بهبود چیزی وجود دارد، گوشی تلفن من از حجم پیامها منفجر میشد. به نظر من، این نشانهای از رشد فرهنگ فوتبالی ماست. مردم اهمیت میدهند و اینکه این مسائل تا این حد شنیده میشود و مردم در برنامههای رادیویی ورزشی به گونهای درباره فوتبال صحبت میکنند که هرگز سابقه نداشته، برای من نشانه واضحی از رشد ورزش ماست.»
سروصدای بیرونی زیاد
فولارین بالوگون خود در گفتگو با سیبیاس در این هفته تایید کرد که این تصمیم تیمی آنها را آشفته کرده بود، چرا که آنها باید با حواشی خارج از زمینی که حول محور دخالت کاخ سفید شکل گرفته بود، دستوپنجه نرم میکردند.
او به سیبیاس گفت: «واکنش اولیه من این بود که از بازگشت به تیم خوشحالم، اما وقتی شروع به فکر کردن کردم، میدانستم که این موضوع جنجالهای زیادی به پا خواهد کرد و حتی میتوانستم تا حدودی استرس را در همتیمیهایم ببینم، چون این یک اتفاق بسیار منحصربهفرد بود.»
او در ادامه اضافه کرد: «هرچه به بازی نزدیکتر میشدیم، سعی میکردم تا جایی که میتوانم تمرکز کنم، اما کار سختی بود. سروصداهای بیرونی زیادی وجود داشت و نادیده گرفتن آنها دشوار بود.»
نگاهی به آینده فدراسیون فوتبال آمریکا
بتسون همچنین به ارزیابی کلی عملکرد تیم ملی آمریکا در جام جهانی و درسهایی که این مجموعه از این رقابتها آموخت پرداخت. در بخشی از این گفتگو، فدراسیون فوتبال آمریکا اعلام کرد که متعهد به برداشتن گامهای رو به جلو است که این امر با بازنگری اساسی در سیستم فوتبال پایه آغاز خواهد شد و در نهایت به آموزش بهتر منجر میشود. به طور ویژه، ونگر به تفصیل درباره این آموزش و فرآیندی که تیم ملی آمریکا باید طی کند تا به جمع نخبگان فوتبال جهان بپیوندد، صحبت کرد.
از نظر بتسون، مسابقات این تابستان تنها یک گام به سمت این هدف بود، نه ایستگاه پایانی.
او گفت: «کارهای زیادی باید انجام شود تا ما بتوانیم به قهرمانیهای خود در بخش زنان ادامه دهیم و در بخش مردان نیز به طور واقعی به رقابت بپردازیم. تمرکز ما روی این است که خودمان را در بهترین موقعیت برای انجام این کار قرار دهیم. به وضوح، عملکرد تیم بزرگسالان ما اهمیت دارد، همانطور که وضعیت تیمهای ملی پایه، مسیرهای کلی رشد ما، شناسایی و پرورش استعدادها و همچنین وضعیت کادر فنی ما حائز اهمیت است.»
او افزود: «یکی از امیدهای ما این است که در آموزش هواداران و ذینفعان خود درباره تمام مسائلی که اهمیت دارند، کارآمدتر عمل کنیم. ما میخواهیم مثل آرژانتین و اسپانیا باشیم و در فینالها بجنگیم.»
آیا پوچتینو میماند؟
بتسون در خصوص مردی که قرار است هدایت این مسیر بزرگ را در آینده بر عهده بگیرد، اعلام کرد که این موضوع هنوز مشخص نیست. پس از جام جهانی، هم مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم، و هم فدراسیون فوتبال آمریکا اعلام کردند که پیش از تصمیمگیری نهایی دو طرف درباره آینده، دورهای برای ارزیابی وجود خواهد داشت. بتسون اشاره کرد که این دوره همچنان ادامه دارد.
او گفت: «همانطور که پیش از این اعلام کردیم، بنا بود پس از جام جهانی وقفهای داشته باشیم تا به استراحت و ریکاوری بپردازیم. من خودم فرصت زیادی برای استراحت پیدا نکردم، اما از گفتگوهای انجام شده هیجانزده هستیم. این بحثها پیرامون برنامهریزی بلندمدت فعال بودهاند. به عنوان یک نمونه اخیر، ما به طور فعال با استیو چروندولو درباره هدایت تیم زیر ۲۳ سال در حال گفتگو هستیم و بخش کلیدی این فرآیند به شمار میرویم. ما به طور کلی نسبت به موقعیتی که در آن قرار داریم حس خوبی داریم و منتظر ادامه گفتگوها هستیم.»
جام جهانی فوقالعاده موفقیتآمیز بوده است
در شرایطی که رقابتهای جام جهانی همچنان در جریان است، بتسون و فدراسیون فوتبال آمریکا کمی بیش از یک هفته فرصت داشتهاند تا عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند. برای بسیاری، این جام جهانی حاصل سالها تلاش مداوم بود، اما در بخش فدراسیون، این رویداد بیشتر به عنوان یک نقطه عطف در مسیر رشد فوتبال دیده میشود.
این مسیر همچنان ادامه دارد، به خصوص با توجه به تورنمنتهای متعددی که در سالهای آینده به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شد.
بتسون در پایان گفت: «از دیدگاه فدراسیون فوتبال آمریکا، جام جهانی ۲۰۲۶ فوقالعاده موفقیتآمیز بوده و مسیر حرکت این ورزش را در ایالات متحده به شکلی بنیادین تغییر داده است. وقتی به سالهای ۹۴، ۹۶ و ۹۹ و آن بازه پنجساله فکر میکنیم که چگونه آغازگر دوران جدیدی از فوتبال در این کشور شد، احساس میکنیم که اکنون در اولین ماه از پنج سال آینده خود قرار داریم؛ از این تابستان گرفته تا المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ و جام جهانی زنان در سال ۲۰۳۱، تا در نهایت اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده به یکی از کشورهای بزرگ فوتبال در جهان تبدیل خواهد شد.»
پرونده جام جهانی امسال روز یکشنبه با برگزاری دیدار فینال میان آرژانتین و اسپانیا در نیوجرسی بسته خواهد شد. از سوی دیگر، بازیکنان تیم ملی آمریکا در ماه سپتامبر برای انجام اولین بازیهای خود پس از جام جهانی بار دیگر گرد هم خواهند آمد.