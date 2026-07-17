تایید علاقه نیویورکسیتی به جذب پولیشیچ
گریزمان و چالش جدید در اورلاندو
نشست «فصل بعدی» MLS با حضور مدیران و بازیکنان برگزار شد تا درباره فضای ایجاد شده پس از جام جهانی، آینده کریستین پولیشیچ و مسیر پیش رو صحبت شود.
به گزارش ایلنا، در حالی که کمتر از چهار روز به پایان جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است، دان گاربر، کمیسر لیگ فوتبال آمریکا (MLS)، اکنون میتواند جنبههای مثبت یک ناکامی قدیمی را به وضوح تماشا کند. گاربر پیش از این همراه با بیل کلینتون، رئیسجمهور سابق آمریکا، در کمیته میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ فعالیت میکرد؛ رقابتی که میزبانی آن در نهایت به قطر واگذار شد. گاربر در جریان رویداد «فصل بعدی» لیگ آمریکا گفت: وقتی آن پاکت باز شد، یکی از بدترین لحظات دوران کاری من رقم خورد.
پس از تماشای جام جهانی ۲۰۲۶ که تقریباً از تمام انتظارات فراتر رفت، گاربر اکنون بر این باور است که این تاخیر چهار ساله به سود فوتبال آمریکا تمام شده و زمان بیشتری به این لیگ برای افزایش تعداد تیمها، جذب بازیکنان باکیفیتتر و بهبود زیرساختها داده است. او در این رابطه اظهار داشت: شکست کشنده نیست. آن انرژی باعث تمرکز بیشتر لیگ ما شد، فدراسیون فوتبال آمریکا جان دوبارهای گرفت و فوتبال زنان دوباره سازماندهی شد؛ حالا ببینید در چه جایگاهی قرار داریم.
اکنون و با از سرگیری مسابقات لیگ آمریکا پس از وقفه هفت هفتهای جام جهانی، گاربر میخواهد تمرکز روی دستاوردهای ساختهشده توسط این لیگ باشد؛ از استعدادهای جوان و نوظهور گرفته تا مجموعه در حال رشد ستارههای جهانی، و اینکه مسیر بعدی این لیگ به کجا ختم خواهد شد. گاربر به همراه مدیران ارشد، مربیان و بازیکنان گرد هم آمدند تا درباره فصل بعدی لیگ آمریکا گفتگو کنند و در ادامه نگاهی به مهمترین سرفصلهای مطرحشده در این رویداد میاندازیم.
گریزمان واقعاً اینجاست
مگر اینکه برای مدت طولانی از دنیای فوتبال دور بوده باشید تا پیوستن آنتوان گریزمان به لیگ آمریکا برایتان غافلگیرکننده به نظر برسد. شایعات حضور او در لیگ فوتبال آمریکا نزدیک به یک دهه به گوش میرسید و هرگز علاقه خود را به فرهنگ و ورزش ایالات متحده پنهان نکرد. اگرچه پیش از این برخی شایعات بیاساس - به ویژه درباره پیوستن او به لسآنجلس افسی - وجود داشت، اما عصر پنجشنبه او شخصاً در مقر اصلی لیگ آمریکا حضور یافت تا درباره تصمیم خود برای این انتقال بزرگ صحبت کند.
او گفت: همیشه این یک رویا بود که دوران بازی خود را در ایالات متحده به پایان برسانم و میخواستم در اوج آمادگی جسمانی و ذهنی در اینجا حضور داشته باشم.
گریزمان فصلی را پشت سر گذاشته که طی آن موفق به ثبت ۷ گل و ۴ پاس گل در لالیگا شد و اتلتیکو مادرید را به فینال کوپا دل ری رساند؛ هرچند آنها در فینال مقابل رئال سوسیهداد تحت هدایت پلگرینو ماتاراتزو غافلگیر شدند. این ستاره فرانسوی و اسطوره باشگاه اتلتیکو تایید کرد که مالکان و مدیران باشگاه اورلاندو در متقاعد کردن او نقش پررنگی داشتهاند.
او در این باره گفت: پس از ملاقاتی که با مارک ویلف و ریکاردو موریرا داشتم، عاشق فلسفه باشگاه شدم و همسرم نیز عاشق این شهر شد. سپس به این نتیجه رسیدیم که اکنون بهترین زمان برای این انتقال و عملی کردن آن است.
او همچنین با اشتیاق فراوان درباره لیگ آمریکا و آینده فوتبال در ایالات متحده پس از جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد و گفت: رقابت و کیفیت بازیکنانی که به اینجا میآیند همواره رو به بهبود است و سطح مسابقات سالهاست که رو به بهبود و پیشرفت است. بازیکنان جوان زیادی از لیگ آمریکا راهی اروپا میشوند و در عین حال بازیکنان کلاس جهانی نیز برای بازی به اینجا میآیند. این برای لیگ ما فوقالعاده است. جام جهانی نیز به الهامبخشی به کودکان آمریکایی برای لذت بردن از فوتبال و شروع بازی کمک میکند و امیدواریم بتوانیم با نمایشهای تماشایی در استادیومها به الهامبخشی به آنها ادامه دهیم.
علاقه شدید نیویورکسیتی به پولیشیچ
در ابتدای ماه جاری گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه نیویورکسیتی به شدت به دنبال جذب کریستین پولیشیچ است، هرچند عدم تمایل آث میلان به فروش ستاره آمریکایی خود همچنان مانع بزرگی در این مسیر محسوب میشود. با توجه به اینکه این بازیکن ۲۷ ساله وارد سال پایانی قرارداد خود شده است، نیویورکسیتی میتواند برای کاهش مبلغ انتقال مذاکره کند یا تا ماه ژانویه منتظر بماند تا پولیشیچ مجاز به امضای پیشقرارداد با باشگاهی دیگر شود.
مدیران نیویورکسیتی روز پنجشنبه علاقه خود را تایید کردند و از احتمال امضای قرارداد با یکی از بزرگترین نامهای فوتبال آمریکا برای آغاز دوران بازی در استادیوم جدید "اتحاد پارک" ابراز آمادگی کردند. این باشگاه اعلام کرده است که استادیوم جدید آنها در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۲۷ افتتاح خواهد شد.
برد سیمز، مدیرعامل باشگاه نیویورکسیتی، گفت: من میگویم که ما به جذب باکیفیتترین بازیکنانی که میتوانیم به خدمت بگیریم علاقهمند هستیم. فکر میکنیم بازیکنی مانند کریستین پولیشیچ برای فوتبال ایالات متحده، لیگ آمریکا و البته مطمئناً برای نیویورکسیتی فوقالعاده خواهد بود.
کوین اوتول، مدافع نیویورکسیتی که به تازگی قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرده، با این موضوع موافق است.
اوتول به رسانه گل گفت: او بازیکنی با چنین کیفیتی است و هر زمان که نام باشگاه شما با چنین بازیکنی پیوند میخورد، با آغوش باز از او استقبال میکنید. فکر میکنم شما به ویژه میتوانید او را در سیستم بازی ما تصور کنید. ما دوست داریم با بالهای هجومی تکنیکی بازی کنیم. او بازیکنی پرتلاش است که دوندگی بالایی دارد. اگر این انتقال به واقعیت تبدیل شود، برای باشگاه فوقالعاده خواهد بود و با افتتاح استادیوم جدید ما نیز همزمان خواهد شد.
سیمز اظهار داشت که نیویورکسیتی در تلاش است تا با بهرهگیری از هیجان ایجاد شده توسط جام جهانی و استادیوم جدید ۷۸۰ میلیون دلاری خود، سطح جاهطلبی خود را افزایش دهد.
او گفت: من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا بازیکنی که پیش از این ایده حضور در لیگ آمریکا را پذیرفته، به حضور در نیویورکسیتی تمایل نداشته باشد؛ به خصوص با تمام برنامههایی که در جریان است و ساختن چیزی که معتقدیم به برترین مرکز ورزشی این کشور تبدیل خواهد شد. تنها چیزی که در حال حاضر جایش خالی است، شاید یک بازیکن شاخص و نمادین باشد.
با این حال، سیمز تاکید کرد که نیویورکسیتی صرفاً به دنبال یک نام مشهور برای پر کردن بیلبوردهای تبلیغاتی نیست. ترجیح باشگاه، هدف قرار دادن بازیکنانی است که به دوران اوج خود نزدیک شده یا در آن قرار دارند. او به امضای قرارداد اخیر با بنی ترائوره به عنوان نمونهای از بازیکنی با پتانسیل پیشرفت بالا اشاره کرد، در حالی که بر تمایل نیویورکسیتی برای استفاده حداکثری از هر سه سهمیه بازیکن تعیینشده (DP) و جذب یک ستاره بزرگ در دوران اوج تاکید نمود.
سیمز گفت: در نهایت، اگر شما سه سهمیه بازیکن تعیینشده داشته باشید، عبور از دوران اوج برای ما چندان جذاب نیست؛ مگر اینکه بازیکنی باشد که همچنان بتواند در زمین مسابقه تاثیرگذار ظاهر شود و خارج از زمین نیز عملکردی عالی داشته باشد.
او همچنین پذیرفت که موانع بزرگی پیش از نهایی شدن هرگونه انتقال برای پولیشیچ وجود دارد.
سیمز گفت: اگر از هر ۲۹ همتای من در سراسر لیگ بپرسید که آیا به حضور کریستین پولیشیچ در تیم خود علاقه دارند یا خیر، کاملاً مطمئنم که ۲۹ پاسخ مثبت دریافت خواهید کرد. بله، ما دوست داریم او را داشته باشیم. آیا هر تیم دیگری در لیگ نیز تمایل به جذب او دارد؟ مطمئنم. اما برای به سرانجام رساندن این کار، آث میلان تمایلی به از دست دادن او ندارد و این یعنی در حال حاضر این انتقال غیرممکن است. در نهایت، ما باور داریم که کریستین مایل است در لیگ آمریکا بازی کند و میخواهد به خانه بازگردد. در هر نقطهای که این اتفاق رخ دهد، ما فکر و امیدواریم که نیویورکسیتی در صدر فهرست تیمهایی باشد که او مایل به بازی در آنهاست.
ابراز همدردی اوتول با فریز
پیش از بازی نهایی تیم ملی آمریکا مقابل بلژیک، مت فریز به عنوان یک بازیکن تاثیرگذار ظاهر شده بود و با نمایشهای خود در چهار بازی ابتدایی تیم تحسینها را برانگیخت. با این حال، در مرحله یکهشتم نهایی همه چیز برای این دروازهبان تیره و تار شد؛ جایی که اشتباه پرهزینه او، گل سوم و خردکنندهای را به بلژیک هدیه داد.
اوتول، دوست صمیمی فریز که در سال ۲۰۲۵ رابطه نزدیکشان را برای رسانه گل به تصویر کشیده بود، باور دارد همتیمیاش در نیویورکسیتی بار دیگر به اوج بازخواهد گشت.
اوتول گفت: واقعیت این است که او تورنمنت فوقالعادهای را پشت سر گذاشت. فکر میکنم او اکنون موفقترین دروازهبان تاریخ ایالات متحده است. او بیشترین کلینشیت را دارد. من واقعاً فکر نمیکنم یک لحظه خاص بتواند میراث هیچ بازیکنی را تعریف کند. فکر میکنم او دقایق بینقصی را در جام جهانی به نمایش گذاشت. او از آن دسته افرادی است که روی اشتباهات اندک خود تمرکز کرده و قدرتمندتر بازخواهد گشت. من این موضوع را تضمین میکنم.
سه پیروزی فریز در جام جهانی، بیشترین تعداد برد ثبتشده توسط یک دروازهبان در تاریخ تیم ملی آمریکا است، در حالی که ثبت دو کلینشیت او نیز با رکورد ملی برابری میکند.
احتمال اعلام تغییرات جدید در پایان فصل
گاربر روز پنجشنبه بیشتر به تمجید از پیشرفت لیگ آمریکا پرداخت تا اینکه جزئیات مشخصی از آینده ارائه دهد. با این حال، او اشاره کرد که ممکن است تغییرات بیشتری تا پایان فصل اعلام شود. در حالی که لیگ آمریکا در ماه نوامبر از تغییر تقویم مسابقات خود به فرمت تابستان به بهار خبر داده بود، اعلام کرد که همچنان آماده ارزیابی ساختار گستردهتر مسابقات خود است.
گاربر گفت: ما این برنامه یعنی MLS 3.0 را داریم که درباره تقویم جدید، استادیومهای در حال احداث، قوانین جدید نقلوانتقالات لیست بازیکنان و فرمت جدید رقابتها است. تمام این موارد تا پایان فصل اعلام خواهد شد. فکر میکنم این نشاندهنده پویایی لیگ آمریکا است. کدام لیگ دیگر وجود دارد که بنشیند و به این فکر کند که چگونه ساختار خود را تغییر دهد؟ این روش کار در لیگ آمریکا است. ما مدام باید ساختار خود را ویرایش کنیم تا از دستاوردهای جام جهانی نهایت استفاده را ببریم. جام جهانی به مردم نشان داد که فوتبال را به همین شکلی که هست دوست دارند. شاید نیاز باشد ما نیز کمی به این استاندارد نزدیکتر شویم.