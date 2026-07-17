اسطوره لیورپول: ویرتز فصل جدید را متفاوت آغاز کن
دنی مورفی، اسطوره لیورپول، از فلورین ویرتز انتقاد کرد و همچنین ابراز امیدواری کرد که این بازیکن در فصل جدید بدرخشد.
به گزارش ایلنا، فلورین ویرتز، هافبک ۲۳ ساله آلمانی، پس از پشت سر گذاشتن فصلی پرفشار در لیورپول و تجربهای ناامیدکننده همراه با تیم ملی آلمان، حالا فرصت کوتاهی برای استراحت دارد. او اکنون خود را برای دومین فصل حضورش در آنفیلد آماده میکند؛ فصلی که انتظارات از او بیش از هر زمان دیگری است.
لیورپول برای جذب ویرتز از بایرلورکوزن ۱۲۵ میلیون یورو هزینه کرد و همین مبلغ سنگین باعث شده نگاهها بیش از گذشته به عملکرد او دوخته شود. دنی مورفی، هافبک سابق لیورپول، در گفتوگو با گل درباره انتظارات از ستاره آلمانی گفت :«اگر در خط حمله، چه در سمت چپ و چه بهعنوان شماره ۱۰ بازی میکنی، باید در پایان فصل آمار دو رقمی هم در گل و هم در پاس گل داشته باشی. این حداقل چیزی است که از تو انتظار میرود.»
ویرتز فصل گذشته نتوانست به این هدف برسد. او ۱۰ پاس گل داد، اما تنها ۷ گل به ثمر رساند. مورفی در این باره گفت :«بازیکنان بزرگ معمولاً به راحتی به این آمار میرسند، بنابراین این باید هدف ویرتز باشد.» او همچنین از ویرتز به دلیل کمفروغ بودن در مسابقات بزرگ انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در فصل جدید تغییر کند.
با این حال، مورفی معتقد است شرایط برای ویرتز در نخستین فصل حضورش آسان نبود. او توضیح داد :«اعتمادبهنفس نقش مهمی دارد. او به تیمی پیوست که در حال تغییر بود؛ چند بازیکن جدید آمدند و چند نفر هم جدا شدند. وقتی تیم دچار افت شد، طبیعی بود که تأثیرگذاری او هم کمتر شود.» با وجود این، مورفی معتقد است ویرتز در مقطعی از فصل عملکرد خوبی داشت و نشانههایی از توانایی واقعیاش را نشان داد.
لیورپول در تابستان نیز تغییرات مهمی را تجربه کرده است. آندونی ایرائولا جانشین آرنه اشلوت شده و با جدایی محمد صلاح، حالا این تیم به یک رهبر جدید در خط حمله نیاز دارد که شاید ویرتز بتواند آن را بر عهده بگیرد.
مورفی در پایان گفت :«هنوز هم انتظار زیادی از ویرتز دارم. البته قیمت بالا هیچوقت تضمینکننده موفقیت نیست، اما امیدوارم او فصل بهتری را پشت سر بگذارد و فکر میکنم همین اتفاق هم خواهد افتاد. او باید همهچیز را عوض کند.»