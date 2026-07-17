بمب فرانسوی در فکر کهکشانی ها؛ بمب رئال مادرید پس از جام جهانی می ترکد

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات اکیپ، مایکل اولیسه، مهاجم بایرن مونیخ، دیگر در محافل خصوصی علاقه‌اش به پیوستن به رئال مادرید را پنهان نمی‌کند. او حتی از هم‌تیمی‌هایش در تیم ملی فرانسه نیز درباره شرایط این انتقال و باشگاه رئال اطلاعات گرفته است.

در همین حال، دایو اوپامکانو که عملکرد درخشانی در جام جهانی ۲۰۲۶ داشت، نه‌تنها در زمین مسابقه مهاجمان حریف را از رسیدن به هدفشان بازمی‌داشت، بلکه بیرون از زمین هم تلاش می‌کرد مانع تصمیم یکی از هم‌تیمی‌هایش شود.

مدافع بایرن مونیخ در هفته‌های اخیر به‌طور جدی سعی کرده مایکل اولیسه را برای ماندن در این تیم متقاعد کند. اولیسه تصمیم دارد تابستان امسال بایرن را ترک کند و راهی رئال مادرید شود، اما اوپامکانو با شوخی‌هایی مثل «تو که نمی‌توانی ما را تنها بگذاری!» و البته با استدلال‌های جدی‌تر، تلاش کرده نظر او را عوض کند.

مهم‌ترین استدلال اوپامکانو این بوده که اولیسه می‌تواند در بایرن، در محیطی رقابتی، همچنان برای قهرمانی‌ها بجنگد و به کسب جام‌های بیشتر ادامه دهد.

با این حال اولیسه به شدت به انتقال به رئال مادرید علاقه‌مند است و نکته مهم این است که باشگاه اسپانیایی و فلورنتینو پرز، رئیس آن، هم از این علاقه باخبر هستند و قصد دارند ‌پس از جام جهانی برای جذب او اقدام کنند.

انتهای پیام/