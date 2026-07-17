سرگیف در تمرینات پرسپولیس؛ اورونوف کی میایی؟

به گزارش ایلنا، تمرینات تیم پرسپولیس با حضور چهار بازیکن خارجی اما بدون حضور اصلی‌ترین آنها برگزار می‌شود. تیوی بیفوما مصدوم به همراه دنی گرا، ایگور سرگیف و مارکو باکیچ در اختیار مهدی تارتار هستند اما سرمربی جدید پرسپولیس چشم انتظار اوستون اورونوف است که هنوز از جام جهانی بیرون نیامده و به تازگی اقامت خود در آمریکا را پایان داده است.

اورونوف بازیکنی است که پرسپولیس امید داشت با درخشش در جام جهانی مشتریان خاص خود را به سمت باشگاه بیاورد اما این اتفاق رخ نداد. نه اورونوف درخشید و نه پرسپولیس مشتری خاصی را به خود جلب کرد تا به این ترتیب راهی جز ادامه همکاری باقی نماند. با این حال غیبت فوق ستاره ازبکستانی سوالات و تردیدهایی را در مورد آینده او شکل داده است، اینکه در سر این بازیکن تکنیکی چه می‌گذرد.

پرسپولیس فصل گذشته تعداد زیادی بازیکن در پست وینگر داشت اما با جدایی برخی از آنها، حالا روی اورونوف، تیکدری، محمودی و عمری حساب ویژه باز و به خصوص اورونوف را به عنوان ستاره اصلی تعیین کرده است. او حالا دو هفته از تمرینات تیمش را از دست داده و در فصل دشوار بدنسازی، غایب اردوی سرخپوشان بوده است، در حالی که هموطنش امروز اولین تمرین کامل خود را با این تیم انجام داد.

نکته مهم اینکه در این فصل سهمیه بازیکن خارجی از هشت به چهار تنزل پیدا کرده و به همین علت پرسپولیس با بازگشت اورونوف باید یکی از بازیکنان خود را کنار بگذارد که از بین تیوی بیفوما و دنیل گرا خواهد بود.

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