بازگشت دوباره کرار به تراکتور
بعد از سالها یکبار دیگر نامی در ترکیب تبریزیها شنیده میشود که تداعی کننده برخی خاطرات هواداران تراکتور است اما شاید سرنوشتی کاملا متفاوت داشته باشد.
به گزارش ایلنا، نام کرار بار دیگر در باشگاه تراکتور شنیده میشود، هرچند این بار شباهت اسمی تنها اشتراکش با بازیکن سابق این تیم است. باشگاه تراکتور بازیکنی را به خدمت گرفته که هواداران این تیم پس از سالها با شنیدن نامش، خاطرات دوران حضور جاسم کرار در تبریز برایشان زنده شود. با این حال، بازیکن جدید تراکتور ارتباطی با هافبک سابق عراقی ندارد و یک بازیکن جوان ایرانی است که برای تقویت ترکیب بزرگسالان جذب شده است.
کرار نماری، وینگر ۱۹ ساله، با عقد قراردادی رسمی به جمع شاگردان محمد ربیعی اضافه شده است. این بازیکن که سابقه حضور در آکادمی باشگاه فولاد خوزستان را در کارنامه دارد، پیش از این در ردههای پایه تیم ملی فوتبال ایران نیز به میدان رفته و به عنوان یک وینگر تخصصی برای تقویت بخش تهاجمی تراکتور به خدمت گرفته شده است.
جذب این بازیکن بخشی از برنامههای نقل و انتقالاتی تراکتور برای فصل پیش رو محسوب میشود. محمد ربیعی سرمربی تراکتور با هدف استفاده از بازیکنان جوان، نظر مثبتی روی جذب این مهره داشت تا گزینههای بیشتری برای خط حمله در اختیار داشته باشد. باشگاه تراکتور نیز پس از بررسیهای لازم، قرارداد این بازیکن را به صورت رسمی ثبت کرد.
حالا نماری باید در تمرینات تراکتور تواناییهای خود را به کادر فنی اثبات کند. با توجه به سن و سال این بازیکن، هدف کادر فنی فراهم کردن شرایط برای حضور او در رقابتهای لیگ برتر و بهرهگیری از پتانسیل او در طول فصل است. باید دید این بازیکن در تجربه حضور در لیگ برتر بزرگسالان چه عملکردی خواهد داشت.