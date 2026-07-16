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معرفی سومین حریف تیم ملی جوانان در اردوی ترکیه

معرفی سومین حریف تیم ملی جوانان در اردوی ترکیه
کد خبر : 1814305
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سومین حریف تیم ملی فوتبال جوانان در اردوی ترکیه مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی جوانان ایران از ساعت ۱۷ روز جمعه(۲۶ تیر) به وقت ترکیه، در سومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی این کشور به مصاف تیم توران تووز آذربایجان خواهد رفت.

توران تووز فصل گذشته با کسب ۵۹ امتیاز در رتبه سوم لیگ برتر آذربایجان قرار گرفت و جواز حضور در مرحله پلی‌آف لیگ کنفرانس اروپا را به دست آورد.

این تیم که در فوتبال آذربایجان با لقب «گرگ‌های خاکستری» شناخته می‌شود، سابقه قهرمانی در لیگ برتر این کشور را نیز در کارنامه دارد. 

هدایت توران تووز بر عهده قربان بردیف، سرمربی نام‌آشنای ترکمنستانی‌الاصل و سرمربی پیشین تراکتور، است.

در ترکیب فعلی توران تووز، بازیکنانی از کشورهای روسیه، اسپانیا، اوکراین، برزیل، پرتغال، کیپ‌ورد، انگلیس، توگو، کلمبیا، پاناما و سنگال حضور دارند که نشان‌دهنده ساختار بین‌المللی این تیم است.

تقابل با یکی از مدعیان فوتبال آذربایجان، آزمونی جدی برای شاگردان قاسم حدادی‌فر به شمار می‌رود. تیمی که خود را برای حضور در رقابت‌های گروه C مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا آماده می‌کند. این دیدار فرصت مناسبی برای تداوم ارزیابی توان فنی و آمادگی جوانان ایران پیش از آغاز مسابقات رسمی خواهد بود.

جوانان کشورمان در ۲ بازی ابتدایی خود ابتدا مقابل بودروم اسپور به تساوی ۲ - ۲ رضایت داده و سپس آنکارا کچی‌اورنگوجو را ۲ بر یک شکست دادند.

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