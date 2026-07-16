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صنعت نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد

صنعت نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
کد خبر : 1814298
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تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با برتری مقابل نیروی زمینی در هفته پایانی لیگ دسته اول، سهمیه حضور در دیدار پلی‌آف صعود به لیگ برتر را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته سی‌وچهارم و پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری هشت دیدار دنبال شد؛ هفته‌ای که با یک مسابقه نیمه‌تمام و برگزار نشدن دیدار هوادار همراه بود.

صنعت نفت آبادان با پیروزی ۲ بر صفر مقابل نیروی زمینی، ۶۲ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده سوم جدول، جواز حضور در دیدار پلی‌آف لیگ برتر را کسب کرد. بر این اساس، شاگردان غلامرضا خلیفه روز چهارشنبه ۳۱ تیر در دیداری سرنوشت‌ساز مقابل مس رفسنجانِ تحت هدایت مجتبی جباری قرار خواهند گرفت. برنده این مسابقه به لیگ برتر فصل بیست‌وششم صعود می‌کند و تیم بازنده فصل آینده نیز در لیگ دسته اول حضور خواهد داشت.

در سوی دیگر، سایپا با وجود پیروزی یک بر صفر برابر پالایش نفت بندرعباس، با یک امتیاز کمتر از صنعت نفت در رتبه چهارم ایستاد و از رسیدن به پلی‌آف بازماند.

پیش از این نیز صعود نساجی مازندران و مس شهربابک به لیگ برتر قطعی شده بود. همچنین تیم‌های شهرداری نوشهر، نود ارومیه و داماش گیلان به لیگ دسته دوم سقوط کردند.

دیدار نساجی مازندران و آریو اسلامشهر نیز از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (جمعه ۲۶ تیر) برگزار می‌شود تا پرونده فصل جاری لیگ دسته اول به طور کامل بسته شود.

نتایج هفته سی‌وچهارم لیگ دسته اول:

نفت و گاز گچساران ۰ - ۲ مس شهربابک

نیروی زمینی ۰ - ۲ صنعت نفت آبادان

سایپا ۱ - ۰ پالایش نفت بندرعباس

کاراگستر ۱ - ۰ شهرداری نوشهر

داماش گیلان ۰ - ۰ فرد البرز

بعثت کرمانشاه ۱ - ۲ پارس جنوبی جم

مس کرمان - نود ارومیه (این دیدار پس از مصدومیت دو بازیکن نود ارومیه و کاهش تعداد بازیکنان این تیم به پنج نفر، از سوی داور نیمه‌تمام اعلام شد.)

شناورسازی قشم - هوادار (تیم هوادار در این مسابقه حاضر نشد.)

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