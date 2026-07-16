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شمس‌آذر با جشنواره گل استارت زد (عکس)

شمس‌آذر با جشنواره گل استارت زد (عکس)
کد خبر : 1814296
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شمس‌آذر قزوین نخستین دیدار تدارکاتی خود در مسیر آماده‌سازی فصل جدید را با پیروزی پرگل پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در نخستین مسابقه تدارکاتی پیش‌فصل، نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه داد و موفق شد با نتیجه ۵ بر یک از سد حریف تهرانی خود عبور کند.

در این دیدار، رضا محمدی با به ثمر رساندن دو گل، ستاره میدان بود و سینا معظمی‌پور، کیانوش معظمی و میلاد سورگی نیز دیگر گل‌های شمس‌آذر را به ثمر رساندند تا شاگردان وحید رضایی نخستین محک جدی خود را با بردی پرگل پشت سر بگذارند.

شمس‌آذر با جشنواره گل استارت زد (عکس)

وحید رضایی که تیمش هنوز در مراحل ابتدایی آماده‌سازی قرار دارد، نیمه نخست را با ترکیب محمدرضا خالدآبادی، محمدمهدی نژادمهدی، محمدرضا رضایی، سیدمهدی حسینی، امیرحسین چگینی، امیرمحمد محکم‌کار، سینا معظمی‌پور، رضا محمدی، کیانوش معظمی، مهدی ممی‌زاده و میلاد سورگی آغاز کرد.

شمس‌آذر در پایان نیمه نخست با نتیجه ۵ بر یک پیش افتاد. در نیمه دوم نیز کادر فنی با استفاده از ترکیبی جوان‌تر، فرصت بازی را در اختیار سایر نفرات قرار داد. سبزپوشان در این نیمه نیز صاحب یک ضربه پنالتی شدند، اما محمد منصوری نتوانست از این فرصت استفاده کند و توپ را به تیر دروازه کوبید تا نتیجه مسابقه تغییری نکند.

شمس‌آذر با جشنواره گل استارت زد (عکس)

یکی از نکات قابل توجه این مسابقه، کاهش میانگین سنی تیم شمس‌آذر بود. این تیم در حالی با میانگین سنی کمتر از ۲۳ سال به میدان رفت که علی جلوخانی و مهرداد آقامحمدی، دو بازیکن ملی‌پوش تیم جوانان، به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در این مسابقه غایب بودند.

این دیدار با حضور مهرزاد نجفیان، مالک باشگاه، عباس اعلایی‌مقدم، مدیرعامل و ایرج لطیفی، عضو هیأت‌مدیره شمس‌آذر از نزدیک دنبال شد.

کادر فنی شمس‌آذر در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌فصل، تمرینات بدنی و تاکتیکی تیم را دنبال خواهد کرد و همزمان روند تکمیل فهرست بازیکنان در نقل‌وانتقالات نیز ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
عکاس : امید نانکلی
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