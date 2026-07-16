به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف آلمان رفت و سه بر دو به پیروزی رسید.

علی حاجی‌پور با کسب ۲۳ پوئن، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و اریک روهرس از تیم آلمان نیز با کسب ۱۸ امتیاز، بهترین بازیکن بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۹ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۰ پوئن در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۳۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال آلمان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۷ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۷ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۲۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

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