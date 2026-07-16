سومین پیروزی شاگردان پیاتزا مقابل آلمان

به گزارش ایلنا، در ست نخست این دیدار ملی پوشان ایران در رقابت نزدیکی موفق به شکست آلمان با امتیاز 25 بر 22 شدند و روند نزدیک دو تیم در ست دوم هم ادامه یافت اما این بار ژرمن ها 28 بر 26 فاتح میدان شدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

تیم ملی آلمان در ست‌ سوم 25 بر 18 به پیروزی رسید اما شاگردان پیاتزا در ادامه موفق به شکست آلمان با امتیاز 25 بر 20 شدند تا دو تیم در ست شماری دو بر دو برابر شوند و کسب یک امتیازشان قطعی شود.

ست پنجم این دیدار پایاپای 15 بر 12 به سود ایران شد تا در نهایت شاگردان پیاتزا سه بر دو فاتح این دیدار حساس شوند و 7.5 امتیاز در جدول رده‌بندی فدراسیون جهانی کسب کنند و به امتیاز 214.28 برسند.

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