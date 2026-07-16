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پایان انتخابی کاتای دختران؛ معرفی نفرات و تیم‌های راه‌یافته به اردوی تیم ملی

پایان انتخابی کاتای دختران؛ معرفی نفرات و تیم‌های راه‌یافته به اردوی تیم ملی
کد خبر : 1814281
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رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کاراته دختران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال در بخش کاتا، صبح امروز پنجشنبه 25 تیرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و در پایان، نفرات و تیم‌های برتر هر رده سنی به همراه نفرات دعوتی کادر فنی، جواز حضور در اردوی تیم‌های ملی را کسب کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، پس از برگزاری مسابقات انتخابی، نفرات و تیم‌های راه‌یافته به اردوی تیم‌های ملی به شرح زیر معرفی شدند:

کاتای انفرادی نوجوانان

دینا صفری از تهران

حنانه قاسمی از اصفهان

دعوتی کادر فنی:

ریحانه خسروی از تهران

کاتای انفرادی جوانان

ونوشه رستم‌نژاد از منطقه آزاد قشم

یسنا اصلاحاتی از کرمانشاه

دعوتی‌های کادر فنی:

کوثر رنجبر از تهران

رضوانه کولیوند از تهران

یسنا طالبی از کرمان

کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال

حنانه محمدی از تهران

هلیا زینلی از تهران

همچنین آیلین بهاری از آذربایجان غربی، فرنگیس صالحی از منطقه آزاد قشم و ساناز مهری‌ماهانی از کرمان به دلیل همزمانی با امتحانات نهایی با هماهنگی فدراسیون در این مرحله از مسابقات انتخابی حضور نداشتند.

در بخش کاتای تیمی نوجوانان و جوانان نیز تیم‌های زیر به اردوی تیم ملی راه یافتند:

تیم شیتوریو کوجیدو قشم با ترکیب ونوشه رستم‌نژاد، نازنین حق‌دوست و ملودی عزیزی

تیم جوانه تهران با ترکیب دینا صفری، حنانه نورالله‌زاده، فاطمه صحت‌بخش عباسی و هستی صحت‌بخش عباسی

تیم دعوتی کادر فنی:

تیم رواخواه اصفهان با ترکیب پرنیان نریمانی، سیده مهرناز میرمجربیان و مطهره احمدیان

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