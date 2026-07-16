خرید جدید آرسنال مشخص شد

به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، باشگاه آرسنال با کلوب بروژ بر سر انتقال کریستوس تزولیس به توافقی ۴۰ میلیون یورویی (حدود ۳۴ میلیون پوند) رسیده و اکنون دو باشگاه در حال نهایی کردن جزئیات این انتقال هستند.

مدیران آرسنال در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی به دنبال تقویت خط حمله هستند و مذاکرات برای جذب تزولیس، ارتباطی با سایر گزینه‌های این باشگاه از جمله مورگان راجرز، ستاره استون ویلا، یا دیگر اهداف نقل‌وانتقالاتی ندارد.

در همین حال، جدایی لئاندرو تروسار، مهاجم بلژیکی آرسنال، با انتقالی ۲۰ میلیون یورویی به بشیکتاش به‌صورت رسمی تأیید شده و همین موضوع نیاز تیم میکل آرتتا به جذب یک وینگر جدید را افزایش داده است.

پیش از این، آرسنال برای جذب کنان ییلدیز نیز با یوونتوس تماس گرفته بود، اما باشگاه ایتالیایی اعلام کرد که این ملی‌پوش ترکیه‌ای فروشی نیست و همین مسئله باعث شد توپچی‌ها گزینه‌های دیگری را بررسی کنند.

تزولیس تابستان گذشته نیز مورد توجه کریستال پالاس قرار داشت، اما کلوب بروژ پیشنهاد این باشگاه را رد کرد و پس از آن قرارداد این بازیکن را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرد.

در صورت نهایی شدن این انتقال، تزولیس بار دیگر به فوتبال انگلیس بازخواهد گشت. او پیش‌تر سه فصل در نوریچ سیتی حضور داشت و در مجموع ۳۰ بازی برای این تیم انجام داد که ۱۴ مسابقه آن در لیگ برتر انگلیس بود. این بازیکن همچنین دوران قرضی خود را در تیم‌های توئنته هلند و فورتونا دوسلدورف آلمان سپری کرد و در سال ۲۰۲۴ به کلوب بروژ پیوست.

این ملی‌پوش یونانی فصل گذشته یکی از درخشان‌ترین بازیکنان فوتبال بلژیک بود و در ۵۲ مسابقه در تمامی رقابت‌ها، آمار خیره‌کننده ۲۲ گل و ۲۹ پاس گل را به ثبت رساند و نقش مهمی در قهرمانی بیستم کلوب بروژ در لیگ بلژیک ایفا کرد.

تزولیس تاکنون ۳۴ بار پیراهن تیم ملی یونان را به تن کرده و موفق شده ۹ گل ملی نیز به ثمر برساند.

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