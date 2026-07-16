سوبوسلای در آستانه تمدید بلندمدت با لیورپول
این توافق پس از ماهها مذاکره میان مدیران لیورپول و نمایندگان این هافبک مجارستانی حاصل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، چارچوب توافق میان لیورپول و دومینیک سوبوسلای نهایی شده و تنها امضای قرارداد جدید باقی مانده است. این هافبک ۲۵ ساله که هنوز دو سال از قرارداد فعلیاش با لیورپول باقی مانده، با تمدید قرارداد خود به تمامی گمانهزنیها درباره آیندهاش پایان خواهد داد.
حفظ سوبوسلای یکی از مهمترین موفقیتهای مدیریتی لیورپول در آستانه فصل جدید به شمار میرود؛ اتفاقی که خبر خوبی برای آندونی ایرائولا، سرمربی جدید قرمزها، خواهد بود.
سوبوسلای تابستان ۲۰۲۳ با انتقالی ۶۰ میلیون پوندی از لایپزیش راهی آنفیلد شد و طی دو فصل اخیر به یکی از مهرههای کلیدی این تیم تبدیل شده است. او نقش پررنگی در قهرمانی لیورپول در لیگ برتر فصل ۲۵-۲۰۲۴ داشت و در فصل دشوار ۲۶-۲۰۲۵ نیز که با برکناری آرنه اشلوت به پایان رسید، یکی از معدود بازیکنانی بود که عملکردش مورد تحسین قرار گرفت.
هافبک تیم ملی مجارستان فصل گذشته در مجموع ۵۳ مسابقه، آمار ۱۳ گل و ۱۲ پاس گل را به ثبت رساند و به نخستین هافبک لیورپول از زمان استیون جرارد در فصل ۱۴-۲۰۱۳ تبدیل شد که همزمان موفق به ثبت آمار دو رقمی در گل و پاس گل شده است.
سوبوسلای پیشتر پس از پیروزی لیورپول مقابل اورتون در دربی مرسیساید درباره آینده خود گفته بود: «تاکنون پیشرفت خاصی در مذاکرات رخ نداده بود و به همین دلیل چیز تازهای برای گفتن نداشتم. همانطور که میدانید قراردادم تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد و هر روز و هر هفته با تمام توان برای این تیم بازی میکنم و بعد خواهیم دید چه اتفاقی میافتد.»
او در پایان نیز با ابراز علاقه به ادامه حضور در آنفیلد گفت: «خودم را برای سالهای طولانی در لیورپول میبینم، اما همه چیز فقط به من بستگی ندارد. حضور در این باشگاه را دوست دارم، عاشق هواداران هستم و خانوادهام هم اینجا احساس خوشبختی میکند.»