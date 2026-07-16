دومین پیروزی تیم امید در دومین بازی دوستانه در ترکیه
تیم ملی امید ایران در دومین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه توانست به پیروزی دیگری دست پیدا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید ایران از ساعت ۱۷ امروز به وقت تهران دومین بازی تدارکاتی خود را در اردوی کایسری ترکیه مقابل مانیسا ترکیه انجام داد که این دیدار با پیروزی یک بر صفر شاگردان حسین عبدی همراه بود.
فرزین معاملهگری در دقیقه ۱۷ تک گل این بازی را روی پاس کاری متوالی بازیکنان تیم و پاس عرضی پوریا شهرآبادی به ثمر رساند.
با درخواست کادرفنی دو تیم، این دیدار پشت درهای بسته برگزار شد تا مربیان هردو تیم استراتژی های مدنظر خود را در زمین مسابقه با تعویض های متوالی انجام دهند.
حسین عبدی در این دیدار هم تصمیم گرفت از اکثر بازیکنان استفاده کند تا آنها آمادگی کافی را برای ادامه هر دو در مسیر آمادگی برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پیدا کنند.
تیمملی امید ایران از ۱۸ تا ۳۰ تیرماه اردوی خود را در ترکیه دنبال میکند.
شایان ذکر است ملی پوشان زیر ۲۳ سال نخستین بازی تدارکاتی خود را هم با نتیحه مشابه مقابل کایسریاسپور با پیروزی پشت سر گذاشتند.