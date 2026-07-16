غیبت معنادار اورونوف در تمرین پرسپولیس
در حالی که اغلب بازیکنان ملیپوش پرسپولیس پس از پایان جام جهانی به تمرینات این تیم بازگشتهاند، اوستون اورونوف هنوز خود را به کادر فنی معرفی نکرده؛ موضوعی که ابهامهایی درباره زمان بازگشت و آینده این ستاره ازبکستانی ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، غیبت اوستون اورونوف در تمرینات پرسپولیس همچنان ادامه دارد و بازنگشتن این بازیکن به ایران، گمانهزنیهای مختلفی را درباره وضعیت او به وجود آورده است.
اورونوف که نخستین حضور خود در جام جهانی فوتبال را با تیم ملی ازبکستان تجربه کرد، پس از پایان رقابتها مدتی را در آمریکا سپری کرد. پیشتر گفته میشد این بازیکن روز چهارشنبه راهی ایران خواهد شد، اما برخلاف پیشبینیها هنوز به جمع سرخپوشان اضافه نشده است.
در شرایطی که تمامی ملیپوشان پرسپولیس، به جز میلاد محمدی که قراردادش با باشگاه به پایان رسیده، به تمرینات بازگشتهاند، غیبت طولانیمدت اورونوف به یکی از موضوعات مهم این روزهای باشگاه تبدیل شده است.
باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر ارتباط خود را با این بازیکن و مدیر برنامههایش حفظ کرده و در تلاش است از آخرین وضعیت او و زمان دقیق بازگشتش مطلع شود. با توجه به نقش کلیدی اورونوف در برنامههای تاکتیکی مهدی تارتار، کادر فنی امیدوار است این بازیکن هرچه زودتر به تمرینات اضافه شود.
در صورت برگزاری اردوی آمادهسازی پرسپولیس در ترکیه، این احتمال وجود دارد که اورونوف مستقیماً به محل اردو ملحق شود. با این حال، هنوز نه زمان بازگشت این بازیکن مشخص شده و نه برگزاری اردوی خارجی سرخپوشان بهطور قطعی نهایی شده است.