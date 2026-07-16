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گاف فوق‌جنجالی رسانه چلسی

پز دادن با انزو کار دست آبی‌های لندن داد

پز دادن با انزو کار دست آبی‌های لندن داد
کد خبر : 1814219
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باشگاه چلسی در یک کج‌سلیقگی رسانه‌ای و پس از گلزنی انزو فرناندز به انگلیس، با انتشار پستی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی به تمجید از ستاره خود پرداخت که با واکنش تند هواداران انگلیسی مجبور به حذف فوری آن شد.

به گزارش ایلنا، جنجال بزرگی در انگلیس علیه باشگاه چلسی به راه افتاده است. پس از آنکه انزو فرناندز شب گذشته در جریان دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی میان آرژانتین و انگلیس گل تساوی‌بخش تیمش را به ثمر رساند، باشگاه لندنی بدون هیچ تردیدی اقدام به رخ‌نمایی و پز دادن با بازیکن خود کرد؛ آن‌ها تصویری از این هافبک آرژانتینی در حال جشن گرفتن گلش را به همراه ایموجی آتش‌بازی در صفحات اجتماعی خود منتشر کردند.

پز دادن با انزو کار دست آبی‌های لندن داد

بلافاصله پس از بارگذاری این تصویر، واکنش‌ها به سرعت آغاز شد و هزاران تن از هواداران چلسی و تیم ملی انگلیس به شدت از این پست انتقاد کردند. آن‌ها شگفتی و خشم خود را از اینکه یک تیم انگلیسی، گلی علیه کشور خودشان را "جشن" می‌گیرد ابراز داشتند؛ گلی که در نهایت به قیمت از دست رفتن رویای صعود انگلیس به فینال جام جهانی تمام شد.

باشگاه چلسی پس از مواجهه با این حجم گسترده از انتقادات و به دلیل ایجاد خشم و ناراحتی شدید در میان هواداران خود، تصمیم گرفت این پست جنجالی را از تمامی حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی حذف کند. پس از این اتفاق، باشگاه لندنی از انتشار هرگونه پست دیگری بعد از پایان مسابقه نیمه‌نهایی خودداری کرد.

پز دادن با انزو کار دست آبی‌های لندن داد

آن‌ها پیش از آغاز بازی، پستی حاوی تصویر ریس جیمز و عکسی دیگر از انزو فرناندز منتشر کرده بودند، چرا که هر دو بازیکن متعلق به این باشگاه لندنی بوده و در ترکیب اصلی این مسابقه حضور داشت.

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