به گزارش ایلنا، بسکتبال بارسا به تدریج در حال شکل دادن به ترکیب خود برای فصل آینده است. آن‌ها در حال حاضر ساختار اصلی، اولین خریدها و حتی سرمربی جدید خود را مشخص کرده‌اند؛ سکولیچ قرار است قراردادی دو ساله امضا کند. این سرمربی که در حال حاضر پیش‌نویس قرارداد را در دست دارد و توافق با او کاملاً نهایی شده است، طی همین هفته به طور رسمی معرفی خواهد شد.

اما اگر یک قطعه در پازل تابستانی بارسا گم شده باشد، آن پست مدیر ورزشی است. گزینه برگزیده کاتالان‌ها شوی پوخول است که سرانجام در ابتدای ماه آگوست به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. انتصاب او پیش از این قابل اعلام نبود، چرا که باشگاه باسکونیا مسیر آمدن او را بسیار دشوار کرده بود. در واقع، تیم شهر ویتوریا به نوعی به دشمن اصلی بارسا در این پنجره نقل‌وانتقالاتی تبدیل شد.

طی چند روز گذشته، بارسلونا تلاش کرد تا سه عضو کلیدی مجموعه باسکونیا را به خدمت بگیرد: شوی پوخول، پائولو گالبیاتی و لوواوو-کابارو. در نهایت، از میان این سه نفر، تنها پوخول راهی تالار پالائو بلوگرانا خواهد شد. البته انتقال او به هیچ وجه ساده نبود؛ باسکونیا با وجود اینکه دیگر روی او حساب نمی‌کرد، غرامت سنگینی از بارسا طلب کرد. در سمت مقابل، بارسا تنها مبلغ ناچیزی را برای خروج او پیشنهاد داد و در نهایت هیچ توافقی حاصل نشد. پس شوی پوخول چگونه به بارسلونا خواهد پیوست؟ او با استفاده از حق قانونی خود به عنوان کارمند، با ارائه پیش‌آگهی قانونی و موعد مقرر، شغل خود را ترک می‌کند. اگر باسکونیا تصمیم به شکایت بگیرد – که این حق را دارد – می‌تواند اقدام کند، اما بارسلونا بر این باور است که این شکایت به جایی نخواهد رسید.

نام دوم پائولو گالبیاتی بود. او انتخاب اول بارسا برای تکیه زدن روی نیمکت تیم و هدف شماره یک برای جانشینی ژاوی پاسکوال بود، اما باسکونیا از موضع خود کوتاه نیامد. آن‌ها برای صدور رضایت‌نامه او مبلغی تا سقف یک میلیون یورو طلب کردند؛ رقمی که فراتر از توان و بودجه پرداختی بارسا بود. در شرایطی که توافقات با این مربی کاملاً نهایی شده بود، آبی‌اناری‌ها به دلیل غیرممکن بودن جدایی او از باسکونیا، مجبور شدند از این معامله عقب‌نشینی کنند.

و اما به نام لوواوو-کابارو می‌رسیم؛ بازیکنی تعیین‌کننده و اولویت اصلی مدیر ورزشی که در نهایت برای رئال مادرید بازی خواهد کرد. توافق بارسا با این بازیکن کاملاً تمام شده بود و حتی اسناد و مدارک نیز میان طرفین رد و بدل شد، اما ناگهان باسکونیا دوباره وارد بازی شد. باشگاه شهر ویتوریا حق تطبیق پیشنهاد (حق تقدم) را برای این بازیکن فرانسوی در اختیار داشت و می‌توانست به راحتی پیشنهاد بارسلونا را معادل‌سازی کند. با توجه به اختلافات عمیق میان دو باشگاه، این موضوع فراتر از یک ریسک، به یک قطعیت تبدیل شده بود.

آینده مبهم شنگلیا در کاتالونیا

یکی دیگر از نام‌های کلیدی در بازار نقل‌وانتقالات بارسلونا، توکو شنگلیا است. او بازیکن بارسا است، بله، اما آینده او بیشتر از هر زمانی مبهم به نظر می‌رسد. این پاور فوروارد ۳۴ ساله در حال بررسی پیشنهادهایی است که دریافت کرده تا آخرین قرارداد بزرگ دوران حرفه‌ای خود را با هدف افزایش چشمگیر دستمزد و زمان بازی امضا کند. او مایل است به تیمی بپیوندد که مدعی قهرمانی در یورولیگ باشد و با توجه به فرم فعلی بارسا، این تیم در حال حاضر جزو مدعیان به شمار نمی‌رود. با این حال، جدایی او هنوز قطعی نیست و این احتمال وجود دارد که او در نهایت تحت هدایت سکولیچ بماند و همچنان به عنوان یک بازیکن تاثیرگذار در پالائو به کار خود ادامه دهد.

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