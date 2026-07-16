جنجال سیاسی پس از نبرد حیثیتی
احتمال محرومیت سنگین آرژانتین به خاطر بنر مالویناس
بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی دراماتیک مقابل انگلیس در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با به نمایش گذاشتن بنر جنجالی درباره مالکیت جزایر فالکلند (مالویناس)، قوانین سختگیرانه فیفا را زیر پا گذاشتند.
به گزارش ایلنا، نبرد فوتبال میان انگلیس و آرژانتین همواره فراتر از یک مسابقه معمولی بوده است. این دو کشور سالهاست که بر سر مالکیت جزایر فالکلند (مالویناس) مناقشه تاریخی و علنی دارند. هر رویارویی ورزشی میان آنها، به عنوان یادآوری برای این درگیری و اختلاف دیرینه عمل میکند؛ موضوعی که پیش از مسابقه و به ویژه پس از پایان این دیدار، دوباره به اوج خود رسید.
در کمال شگفتی، تنی چند از بازیکنان آرژانتین در جریان جشن صعود به فینال جام جهانی، بنری را به نمایش گذاشتند که به جزایر فالکلند و اصالت آرژانتینی آن اشاره داشت. این در حالی است که قوانین فیفا هیچ شک و شبههای در این زمینه باقی نگذاشته و استفاده یا نمایش هرگونه پیام سیاسی توسط هر یک از اعضای حاضر در مسابقاتی که تحت نظارت این نهاد برگزار میشود را به طور کامل ممنوع کرده است.
جریمه نقدی یا محرومیت ستارهها از فینال؟
این پرونده جنجالی بدون شک در هفتههای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما این اقدام تقریباً به طور قطع جریمه نقدی سنگینی را برای فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) به همراه خواهد داشت. در برخی موارد مشابه یا شدیدتر، چنین ژستهای سیاسی با محرومیت از مسابقات جریمه شدهاند؛ موضوعی که در حال حاضر به طور جدی برای این پرونده متصور نیست، اما حقیقت این است که بازیکنان دخیل در این ماجرا، حضور خود در فینال بزرگ جام جهانی را با خطری جدی و بزرگ روبرو کردهاند.
باید به خاطر آورد که در سال ۲۰۱۴ نیز برخی از بازیکنان آرژانتین پیش از بازی دوستانه مقابل اسلوونی در لاپلاتا، پشت بنری با همین مضمون ("فالکلند متعلق به آرژانتین است") ایستادند که در آن زمان، فدراسیون فوتبال آرژانتین با جریمهای ۳۰ هزار فرانک سوئیسی (معادل تقریبی ۲۴,۷۰۰ یورو) جریمه شد.
اگرچه آییننامهها و مقررات فیفا به احتمال اخراج از مسابقات در صورت بروز رفتارهای سیاسی در جریان بازی اشاره دارند، اما این پرونده به احتمال فراوان با یک جریمه مالی برای فدراسیون آرژانتین یا خود بازیکنان خاتمه خواهد یافت. جیوانی لو سلسو بازیکنی بود که این بنر جنجالی را به داخل زمین آورد و پس از آن، تقریباً تمامی بازیکنان تیم ملی آرژانتین پشت آن ایستادند و عکس گرفتند.
از سوی دیگر، ایده "یک دقیقه سکوت" که خود فدراسیون آرژانتین ابتدا آن را از طریق کانالهای رسانهای خود لو داد نیز با موجی از مخالفتها و نارضایتیها روبرو شده است. در جریان جشنهای خصوصی داخل رختکن، برخی از بازیکنان پیشنهاد یک دقیقه سکوت به مناسبت "مرگ فوتبال انگلیس" را دادند؛ پیشنهادی که به نظر میرسید بدون توجه به این موضوع مطرح شده که تعدادی از همتیمیهای خودشان در لیگ برتر انگلیس توپ میزنند.