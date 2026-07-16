محمدمهدی زارع به پرسپولیس پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به‌صورت رسمی از جذب محمدمهدی زارع خبر داد تا یکی از اهداف نقل‌وانتقالاتی خود را نهایی کند.

بر اساس اعلام باشگاه، محمدمهدی زارع، مدافع میانی ۲۳ ساله که فصل گذشته در تیم احمد گروژنی روسیه توپ می‌زد، با امضای قراردادی چهار ساله به جمع سرخ‌پوشان پایتخت ملحق شده است.

زارع با تجربه حضور در فوتبال روسیه، از این پس پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد و به‌عنوان یکی از خریدهای جدید این تیم، در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرد.

این مدافع جوان در شرایطی راهی پرسپولیس شده که سرخ‌پوشان در نقل‌وانتقالات تابستانی به دنبال تقویت ساختار دفاعی خود بودند و جذب زارع یکی از مهم‌ترین خریدهای این تیم در این بخش محسوب می‌شود.

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