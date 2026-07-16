افشاگری جنجالی بلینگام از علت دعوا با مسی

به گزارش ایلنا، جود بلینگام علت جروبحث شدیدی که در نیمه اول دیدار انگلیس و آرژانتین با لیونل مسی داشت را توضیح داد. به گفته این بازیکن، علت اصلی این تنش، یک خطا بود که به سود آرژانتین اعلام شد. بلینگام در این خصوص گفت: «صحبت با مسی؟ ما فقط داشتیم سر یک خطا بحث می‌کردیم. چیز جدی نبود. من مطمئنم همه از این موضوع یک ماجرای بزرگ خواهند ساخت، اما واقعاً هیچی نبود.»

ستاره انگلیسی در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح داد: «من فکر می‌کردم که قبل از آن صحنه خطایی رخ داده است و او گفت: "پس خطایی که روی من انجام دادند چه؟" و من هم گفتم: "تو به اندازه کافی قوی هستی که بتوانی ضربه را تحمل کنی"؛ خودتان می‌دانید منظورم چیست؟»

با این حال، بلینگام با کلاس بالای خود در نهایت شکست را پذیرفت و به اهمیت حضور مسی در این مسابقه اعتراف کرد: «بدیهی است که من در سمت بازنده زمین هستم و این موضوع به شدت دردناک است، اما بازی کردن مقابل یکی از بهترین‌های تاریخ یک افتخار و موهبت است.»

عذرخواهی سوزناک ستاره سه‌شیرها از هواداران

او در پایان با ابراز تاسف شدید از ناکامی مجدد انگلیس افزود: «این شکست واقعاً قلبم را شکست. خیلی دوست داشتم عضوی از تیم ملی انگلیس باشم که بالاخره به این افتخار بزرگ (رسیدن به فینال) دست پیدا می‌کند. اینکه الان اینجا هستم و باید همان حرف‌هایی را به هواداران بزنم که احتمالاً سال‌ها و سال‌هاست در حال شنیدن آن هستند، واقعاً برایم دردآور و شکننده است. من واقعاً متاسفم.»

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