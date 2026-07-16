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چالش بزرگ سهراب در آغاز پیش‌فصل

چالش بزرگ سهراب در آغاز پیش‌فصل
کد خبر : 1814119
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استقلال در شرایطی تمرینات آماده‌سازی فصل جدید را دنبال می‌کند که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، جدایی چند بازیکن و بلاتکلیفی وضعیت برخی مهره‌های کلیدی، کادر فنی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش ایلنا،  تمرینات پیش‌فصل استقلال در حالی زیر نظر سهراب بختیاری‌زاده ادامه دارد که این تیم هنوز امکان ثبت بازیکنان جدید را ندارد. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باعث شده برنامه‌ریزی کادر فنی برای تکمیل ترکیب با ابهام همراه باشد و تلاش‌های حقوقی باشگاه نیز تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

در روزهای گذشته، یاسر آسانی با اعلام فسخ یک‌طرفه قرارداد خود از جمع آبی‌پوشان جدا شد و منیر الحدادی نیز پس از توافق با باشگاه به همکاری‌اش با استقلال پایان داد. جدایی این دو بازیکن، گزینه‌های هجومی تیم را کاهش داده و در شرایط فعلی نیز امکان جذب و ثبت جانشین برای آن‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وضعیت رامین رضاییان همچنان نامشخص است و این بازیکن هنوز به تمرینات استقلال اضافه نشده است. همچنین قرارداد روزبه چشمی، علیرضا کوشکی و محمدحسین اسلامی به پایان رسیده و با وجود مذاکرات انجام‌شده، باشگاه هنوز تمدید رسمی قرارداد این بازیکنان را اعلام نکرده است.

این شرایط باعث شده سهراب بختیاری‌زاده با کمبود نفرات در تمرینات روبه‌رو شود و برای برگزاری جلسات تمرینی، از تعدادی بازیکن تیم‌های پایه استفاده کند. حضور این نفرات می‌تواند فرصتی برای کسب تجربه باشد، اما همزمان نشان‌دهنده محدودیت‌های فعلی ترکیب استقلال در آستانه فصل جدید است.

استقلال در فصل پیش رو علاوه بر رقابت‌های لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا را نیز پیش‌رو دارد؛ موضوعی که نیاز به ترکیبی کامل و آماده را بیش از گذشته نمایان می‌کند. در چنین شرایطی، اتکا به بازیکنان جوان بدون حضور کافی نفرات باتجربه، می‌تواند فشار مضاعفی بر کادر فنی و تیم وارد کند.

در حال حاضر، مهم‌ترین دغدغه سهراب بختیاری‌زاده مسائل تاکتیکی نیست، بلکه مشخص نبودن ترکیب نهایی تیم است. ادامه بلاتکلیفی در وضعیت قراردادها و باز نشدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، روند آماده‌سازی استقلال را تحت تأثیر قرار داده و زمان ارزشمند پیش‌فصل را از این تیم می‌گیرد.

مدیران باشگاه همچنان از پیگیری برای رفع محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی و تمدید قرارداد بازیکنان مورد نیاز خبر می‌دهند، اما آنچه در تمرینات استقلال دیده می‌شود، تیمی است که هنوز تا رسیدن به ترکیب کامل فاصله دارد.

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